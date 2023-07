'¿No pagan bien en Kabah?' Poncho no puede creer lo que Apio mandó pedir de LQDLF

Que Apio Quijano haya mandando pedir unas pantuflas que se le olvidaron en La Casa de los Famosos México, le valió para que Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Emilio Osorio lo criticaran y se burlaran de él, recordando que se llevó hasta la pasta de dientes que era para todos.

"¿No pagan bien en Kabah o qué?", reaccionó Poncho de Nigris al saber las peticiones que estaba haciendo, sugiriéndole que se olvidara ya de todo y que se comprara unas pantuflas afuera.

Apio Quijano se ha lleva las críticas y las burlas de sus compañeros del Team Infierno porque se llevó la pasta de dientes de La Casa de los Famosos, y además ha mandado pedir de regreso unas pantuflas que se le olvidaron.

"Qué raro cabrón que esté pidiendo unas pantuflas. Sí es capaz ('aquí dice Poncho', lee Nicola), dáselas, yo se las regalo. O sea, qué raro cabrón. ¿todavía pide sus pantuflas? con razón se llevó todo, hasta pasta de dientes de aquí de la casa, lo único que dejó fue la cartita de la nieta de Mayer. Oye Apio, cómprate unas pantuflas afuera, no mames. La neta, ¿todavía estás preocupado por unas pantuflas aquí?, ¿no pagan bien en kabah o qué?", reaccionó el influencer regiomontano sobre las peticiones del séptimo eliminado de LQDLF.

Después de eso, Poncho también confesó que estuvo usando sus cosas personales para bañarse, así como Nicola Porcella se lavó los dientes con su cepillo, y recordaron la molestia de Apio con Barby Juárez cuando usó su toalla de baño.

También, Nicola Porcella le pidió que ya no los moleste porque les mandó pedir sus sandalias.

"Díganle a Apio que ya no nos moleste. No vamos a buscar sus sandalias por toda la casa. No sé dónde están. Apio, disfruta".