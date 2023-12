'No nos vamos a ir sin el aguinaldo'

"No nos vamos de vacaciones sin que tengamos el aguinaldo en nuestras bolsas", señaló ayer el secretario general de la sección 44 del SNTE de Durango, Efrén Estrada Reyes. Dijo que para cumplir con los compromisos de fin de año se requieren alrededor de 400 millones de pesos, por lo que confían en que el Gobierno estatal entregará el recurso en tiempo y forma a unos 14 mil 500 trabajadores de la educación activos y jubilados. De no ser así, comentó que la sección sindical buscará las estrategias de lucha a las que están acostumbrados. "Esperamos que no sea así, pero de ser necesario, pues sabemos hacerlo también y estoy yo consciente de que mis compañeros en las escuelas, también están listos al llamado de su organización sindical", puntualizó.

Mencionó que de enero a la fecha, las autoridades estatales han pagado todas las prestaciones oportunamente y que los fondos de la sección 44 han ido en franca recuperación por lo que el año entrante, comenzarán con la estrategia para el rescate financiero de esta agrupación magisterial.

El Gobierno de Durango informó ayer que el aguinaldo y demás prestaciones laborales para los trabajadores de la educación del estado están garantizados. Para los docentes del sistema federal, el recurso se dispersará este miércoles 13 de diciembre mientras que, para maestros, maestras y personal administrativo del sistema estatal, el pago se verá reflejado entre el 15 y 20 de diciembre, como lo establece la ley.

"Para que no haya ninguna especulación, el aguinaldo se entregará antes del 20 de diciembre, estoy tratando de hacerlo lo más pronto posible, por eso estoy yendo a México, pero no se preocupen, está garantizado", dijo el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal.

Indicó que en distintos estados de la República Mexicana se establecieron diferentes fechas de entrega. Agregó que su gobierno tiene diálogo permanente con las secciones 12, 34 y 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Hay que recordar que en educación básica, el aguinaldo se entrega a docentes y Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) en dos exhibiciones, una corresponde a 65 días y se entrega en este mes de diciembre y la segunda en enero y es equivalente a 25 días. Según estimaciones del magisterio, en la primera parte son 23 mil 366 pesos de aguinaldo por cada maestro con plaza inicial de nivel básico. También se consideran bonos decembrinos, despensas navideñas, uniformes y pagos correspondientes al fin de año. Para homologados, la primera parte del aguinaldo es de 20 días y a los trabajadores jubilados, se les entrega el recurso en una sola exhibición.