'No me toques' 'Keninis' se lanzan contra reportero tras incomodar a Kenia Os

Kenia Os se encuentra de gira por Estados Unidos en donde ha sido muy bien recibida por sus fans, sin embargo, su experiencia con la prensa ha sido muy distinta.

En su llegada al aeropuerto de McAllen, Texas, un reportero de nombre Issi Garza grabó para su canal de YouTube una entrevista con la cantante.

Aunque al principio todo iba en orden, ya que la intérprete de Malas Decisiones se portó amable con el periodista, la artista dejó de responder luego de que el reportero hizo preguntas sobre la vida personal de Thalía.

El reportero le preguntó a Kenia sobre el éxito que estaba teniendo junto a Thalía por su tema Para no verte más, ante lo que la Kenini respondió: "La verdad que nos está yendo superbién, muchas gracias", dijo.

Kenia señaló que estuvo increíble trabajar con Thalía, todo esto mientras atendía a sus fans.

Pero la cosa se puso tensa luego del reportero cuestionó sobre los ánimos de Thalía en las grabaciones del video, así como del supuesto divorcio que vive la cantante mexicana.

Las cosas se pusieron intensas después de que Kenia decidió no responder ante las preguntas y seguir su rumbo, pero el reportero insistió en seguir a la cantante y su equipo.

Mientras la manager de Kenia intentaba apartar al sujeto, este comenzó a pedirle que no la tocara.

"No me toques, tú eres la que estás haciendo el show", dijo el reportero. Mientras tanto, Kenia le dijo que lo dejara grabar, "No pasa nada".

KENINIS REACCIONAN

Si de fans se trata, los de Kenia son de los más fieles, por lo que se han lanzado en contra del reportero, señalando que en todo momento la cantante se comportó amable.

"Q mal de tu parte hacer ver a Kenia como mala persona solo para tener 30 vistas"; "¿Que tiene que ver el divorcio de Thalia con la colaboración? ¿ Por qué Kenia tendría que contestar preguntas sobre la vida privada de Thalia?"; "Yo veo a kenia muy amablese puso cortante cuando le preguntaste sobre el divorcio d Etolia eso mmda que ese no es problema d e kenia ella no tiene que andar diciendo nda"; "Kenia siempre tan linda y los reporteros tan incómodos", fueron algunos de los comentarios que hicieron los Keninis.

REPORTERO SE PRONUNCIA

En tanto, Issi Garza salió a señalar en un video que había recibido ataques cibernéticos de parte de los fans de Kenia Os.

"En estos momentos ya estoy pidiendo ayuda psicológica, temo sobre mi vida, y mi persona", dijo.

Pero su mensaje solamente empeoró las cosas, ya que los comentarios de parte de los Keninis continuaron.

"Y vamos a seguir si no te callas, como te atreves hablar de acoso cuando tú acosas a las celebridades, a nadie le importa si estás deprimido o no"; “muy cortante” pues q querías q te dijera después de preguntarle por el divorcio de thalia!??????, chismoso", son algunas de las respuestas de los fans de Kenia.