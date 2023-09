'No me llenó el ojo', dice regidora sobre director

"No me llena el ojo", dijo la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo de San Pedro, Valeria Mata Mejía, por el nombramiento del director de la Policía Municipal, pues afirmó que con los hechos de extrema violencia que se registraron hace más de una semana se necesita otro perfil para restablecer la buena convivencia.

No obstante, manifestó que esperará para ver cómo se desempeña en sus funciones, incluso manifestó que deberá pasar un tiempo prudente para que conozca el municipio y luego le solicitará que comparezca ante la comisión para conocer el plan de trabajo, ya que en la reunión que se tuvo previo a la ratificación del nombramiento solo presentó su currículum.

"Yo me abstuve en esta ocasión para ver el desarrollo del nuevo director y aparte no me llena el ojo, como coloquialmente se dice. Acabamos de pasar una situación de extrema violencia, de vandalismo de abuso de autoridad y con el currículum que trae no se me hace la persona idónea y con los conocimientos suficientes para tratar este tema y para venir a restablecer un orden, una buena convivencia".

La regidora mencionó que cuando Francisco Javier Hernández Sánchez se presentó ante la comisión les mencionó que está formado en la Fiscalía del Estado y que el alcalde, David Ruiz, ha hecho énfasis en el tema de la proximidad social, por lo que consideró que hay elementos de otras corporaciones estatales que cumplen parte de esa función y que por lo tanto conocen un poco más.

Incluso dijo hay policías estatales que son originarios de San Pedro, por lo que considera que para ellos sería más fácil cumplir con su función.

"Su desempeño ha sido más en la Fiscalía, de hecho la intención del alcalde es enfatizar el tema de la proximidad social, pero sí hay más elementos del estado, que tienen más conocimiento. Tenemos personas que pertenecen a las corporaciones del estado que son nativos de aquí del municipio y con los conocimientos suficientes y para mí lo idóneo sería considerar a alguien que fuera de aquí, pero ya se aprobó por mayoría de votos, veamos su desempeño pero siempre con la cautela de estar al pendiente del trabajo"

Mata Mejía adelantó que como integrante de la Comisión de Seguridad, en caso de no ser el correcto se señalará y se pedirá nuevamente la destitución, incluso dijo que una de las peticiones que le hará es que no se tomen represalias con los habitantes de las colonias donde surgió el problema.