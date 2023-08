No los oigo

"Estamos caminando sobre un cementerio".

Indira Navarro

Las imágenes de los cinco jóvenes secuestrados de Lagos de Moreno llenan el corazón de zozobra. Los muchachos aparecen maniatados y amordazados, con evidentes signos de haber sido severamente golpeados. No he visto, pero imagino, el video en que dos aparecen muertos y se ve cómo un tercero es obligado a asesinar a otro.

El municipio de Lagos de Morena, Jalisco, se ha convertido en uno de los más violentos de nuestro país. Cuando menos 30 personas han sido asesinadas en este municipio de solo 172 mil habitantes en el primer semestre de 2023, según Animal Político. Pero no es solo Lagos de Moreno: "Es todo Jalisco", nos dijo ayer a Guadalupe Juárez y a mí en radio Indira Navarro de Madres Buscadoras de Jalisco. "Estamos caminando sobre un cementerio. Jalisco es el primer lugar en desapariciones".

Ante un homicidio de cinco jóvenes con tanta violencia resulta inaceptable que el presidente López Obrador haya respondido con un chiste, un "No oigo" y unas risotadas. Ayer en la mañanera, efectivamente, varios periodistas le pidieron que comentara sobre la muerte de estos jóvenes, a lo cual AMLO contestó: "Ayer me decía un amigo que decía su esposa: 'Que me des 200 pesos para ir al mercado'. 'No oigo'. 'Por acá, por el otro'. 'Que me des 500 pesos para ir al mercado!'. 'Mejor los 200'". Acto seguido, se despidió.

Jalisco registró 1,845 homicidios en 2022, según el INEGI, una reducción sobre los 2,274 de 2021 o los 2,240 de 2020. El pico fue de 2,928 homicidios en 2018. La tasa ponderada en 2022 en Jalisco es de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes, ligeramente inferior a los 25 del país.

En Poza Rica, Veracruz, fueron encontrados 13 cuerpos mutilados y congelados en dos casas de seguridad. No hay ninguna explicación sobre por qué alguien habría querido congelar estos cadáveres. "Se trata, hasta ahorita lo que tenemos, de ajustes que ya tienen rato de dos grupos que ya están enconados", ha declarado el gobernador Cuitláhuac García. También ha habido en Veracruz un descenso en los homicidios, desde 1,851 en 2017 a 641 en 2022, de acuerdo con el INEGI.

Durante el gobierno de López Obrador, y hasta el pasado 15 de agosto, se han registrado 163,246 homicidios en todo el país. Son más que los 156,066 de todo el sexenio de Enrique Peña Nieto o los 120,463 del de Felipe Calderón. En el actual gobierno se han registrado 95 homicidios diarios, contra 71 en el anterior y 55 en el de Calderón (Edu Rivera, @edusax). El presidente López Obrador ha enfatizado que desde 2021 ha empezado a bajar el número de homicidios. y tiene razón, pero hay un aumento muy importante de desaparecidos, que suman 109,705 en lo que va de este sexenio, contra 99,284 en todo el de Peña Nieto. Es muy posible que muchos de estos desaparecidos hayan sido víctimas de homicidio.

El presidente culpa siempre a Calderón de los problemas de seguridad. La guerra contra las drogas fue, efectivamente, el inicio de una escalada de violencia, pero no hay indicios de que la guerra haya terminado. La Secretaría de la Defensa, hoy a cargo de la lucha contra la delincuencia, anuncia constantemente cifras de nuevos decomisos y detenciones. La estrategia de abrazos y no balazos no pasa de ser un lema político que no trasciende a las acciones del gobierno. El problema principal sigue siendo la impunidad. El número de personas que cometen homicidios es relativamente pequeño, pero quienes asesinan con impunidad siguen matando.

La violencia es el mayor fracaso del Estado mexicano. Lo peor que podemos hacer es minimizar el problema. Quienquiera que vea las imágenes de los jóvenes secuestrados, golpeados y asesinados de Lagos de Morena entenderá que esta situación no puede continuar. Excepto el presidente, que prefiere burlarse.

ARANCELES

México está imponiendo nuevos aranceles a las importaciones de acero, textiles, calzado y otros productos. Quienes los ordenan no entienden que es un impuesto inflacionario que se cobra a los consumidores mexicanos.

