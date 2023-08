'No los he visto', dice alcalde sobre accidente

A tres semanas de que se registró el fuerte accidente que protagonizó personal de la Policía Municipal de Viesca, cuya patrulla terminó destrozada, el alcalde Hilario Escobedo de la Paz, dijo que hasta el momento no se ha reunido con las dos personas involucradas y lo que sabe del percance es por el reporte que le dio el director de la corporación, a quien sólo identificó como Francisco.

Al principio dijo que eran elementos de la Dirección de Seguridad Pública, pero luego declaró que la mujer que resultó lesionada se desempeñaba como asistente en la corporación y que, "venían bajando de Laguna Seca, pero por el exceso de cansancio ocurrió el percance", pues como se recordará, la unidad que circulaba a exceso de velocidad se "estrelló" contra un tráiler estacionado.

Reconoció que al ver la fotografía y enterarse de cómo quedó la unidad, se esperaba lo peor, pero afortunadamente no hubo pérdidas humanas, sólo fueron los daños materiales y los gastos de hospitalización de la mujer que acompañaba al conductor fueron cubiertos por la compañía aseguradora que se contrató para las unidades de la Policía Municipal.

"Eran elementos que venían bajando del lado de Laguna Seca, fue exceso de cansancio y pues cuando vi la imagen yo pensé que iba a haber muchas cosas peores, pero lo bueno es que no hubo pérdidas humanas y pues ya ve que nuestro municipio para ir a Los Tanques, a La Laguna Seca, a Matamoros a Torreón, o al municipio de Lerdo hay que cruzar hacia allá, pero lo bueno es que están bien, son pérdidas materiales y hasta el momento es eso".

Se le cuestionó también por qué iba un civil en la unidad, a lo que respondió que "es porque también era trabajadora en Seguridad Pública, ella es asistente ahí con ellos y no los he visto personalmente, pero el reporte que me pasa el director de Seguridad Pública es que están bien y que se cubrieron lo gastos médicos".

ACCIDENTE

El accidente ocurrió el 14 de julio en la carretera a Mieleras, en el municipio de Torreón y el hecho se manejó con hermetismo, ya que incluso las autoridades encargadas de tomar conocimiento colocaron un extenso perímetro en el lugar donde quedó la patrulla y se dijo que el policía que manejaba se había retirado del lugar. En su momento se buscó la reacción del alcalde sin éxito, pero ayer lunes fue abordado por los medios de comunicación y Escobedo de la Paz, declaró que no le parecía incomoda la pregunta, pues a final de cuentas lo bueno y lo malo que pasa en su Administración era su responsabilidad.

"Las unidades están aseguradas, se repondrán las patrullas, es el Mando Único y se tiene que ir mejorando, cuando yo llegué al municipio había cuatro policías y dos patrullas y ahorita tenemos 50 elementos y alrededor de ocho patrullas que compramos en el momento, en el sueldo eran 2 mil 500 o tres mil pesos y los pusimos en seis mil pesos y le hemos metido al tema bastante porque nuestro municipio es amplio".