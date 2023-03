'No llevo prisa en realizar obras'

Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, dijo que el esquema de Asociación Público Privada (APP) no necesariamente será utilizado por su administración e indicó que esto queda abierto también para los municipios.

"Es falso que se vaya endeudar el estado con el 20 por ciento del Impuesto Sobre Nómina (ISN), sino que es hasta el 20 por ciento, si fuera necesario, pero la verdad es que no llevo prisa en ejecutar ningún proyecto, las herramientas van a quedar para los próximos gobiernos y para los municipios, si es que desean utilizarlo", comentó.

Refirió que con el ISN se invirtieron 480 millones de pesos en el Sistema Vial Cuatro Caminos, en Torreón, y serán 550 millones en el cuartel de Acuña, con el terreno y las obras inducidas que se han requerido. En este sentido, dijo que la iniciativa del fideicomiso prevé que, si se requiere una obra de esta naturaleza, no se sobrepase el 20 por ciento del ISN.

Esto en relación a las declaraciones de Natalia Virgil Orona, diputada local, quien señaló que se autorizó un fideicomiso hasta por 50 años en el estado donde se otorga en garantía el 20 por ciento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) para obras en el esquema de APP.

"No necesariamente se tiene que utilizar y lo otro, que a lo mejor no les sirve de nota: no lo voy a utilizar, entonces, díganle a la diputada Natalia que agradezco sus observaciones pero que no es la intención generar proyectos en este momento que sobrepase el 20 por ciento de ISN", expresó.

Indicó que los municipios han buscado obras que se podrían generar mediante el esquema de APP, como son plantas tratadoras de aguas residuales, rellenos sanitarios y otras soluciones a problemáticas. Señaló que para los municipios pequeños no resultan rentables este tipo de obras, de ahí que el estado busque ofrecer estas alternativas.

"A mi lo que me interesa es dejar encaminado el Corredor Económico del Norte, que va a Piedras Negras y Acuña, y los cuatro Libramientos, pero ya no me alcanza el tiempo, entonces no sería yo el que culmine con ese tema", expuso Riquelme.

En términos de la disciplina financiera que busca dejar en el estado, el mandatario recordó que se busca una revisión para la reestructura de las tasas de la deuda, además de la iniciativa de reforma para el sistema de Pensiones en la entidad, ninguna de las cuales beneficiaría a su administración sino a la siguiente, con ahorros para que se tenga una mejor situación financiera.