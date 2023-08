'No le da el derecho de faltarle el respeto a mi madre'; Christian Estrada se rompe en el Hotel VIP y habla de Ferka

Ya se estrenó Hotel VIP, el nuevo reality de Televisa que llega a Canal 5 para reemplazar La Casa de los Famosos México. El programa ya está dando de que hablar, pues los polémicos famosos que aparecen en el show han dado fuertes declaraciones.

Quien sorprendió en hablar fue Christian Estrada, quien se sinceró con sus compañeros sobre su relación sentimental con Ferka Quiroz, de quien no reveló de manera directa su nombre; sin embargo, se conoce que ella es la madre de su hijo, de quien hizo referencia.

Ferka de hecho fue participante de La Casa de los Famosos México, en donde habló en varias ocasiones de la relación complicada que tiene con su ex.

En una dinámica, Estrada fue cuestionado sobre quién es el Sol de su vida, ante lo que dijo que su hijo.

El actor contó cómo fue que tomó la decisión de terminar su relación con Ferka, después de que la actriz le faltó el respeto a su mamá.

"Ahora tengo la oportunidad de ser el padre que no tuve", dijo Estrada. "Me pongo a pensar, pues no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé", agregó.

"A mí siempre me decían, oye tu superhéroe quién es, si tengo uno, pero no es Batman ni Spider-Man. Mi superhéroe no tiene capa y esa es mi madre", dijo.

"El día que le faltaron el respeto a mi madre, fue el día en que yo hice una decisión muy grande y dije, no me voy a casar con una mujer que ya es madre y le falte el respeto a mi madre en frente de mí", agregó.

"Por tener un hijo con esa persona, no le da el derecho de faltarle el respeto a mi madre", dijo.

Agregó que quiere ser parte de la vida de su hijo, aunque señaló que en ocasiones no se puede.