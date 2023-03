'No la quiero ver nunca', dice Talina Fernández sobre Danna Ponce tras polémica con Coco Levy

Luego de que Danna Ponce concediera el perdón a Coco Levy, después de acusarlo por abuso sexual, la madre del acusado, Talina Fernández, responde si ella ha disculpado a la joven actriz, tras los hechos acontecidos en junio del año pasado los cuales produjeron que tanto ella como su hijo perdieran sus respectivos trabajos.

En una entrevista a Venga la alegría, la "Dama del buen decir" confesó cuál es el sentimiento que guarda por Danna Ponce, actriz de 23 años, luego de que esta hablara públicamente del comportamiento indebido que supuestamente el productor de Videocine, Coco Levy, propinó hacia su persona y sin su consentimiento cuando acudió a las instalaciones de la distribuidora para realizar una entrevista de trabajo.

Luego de que Danna denunciara al también actor de 55 años, fueron muchas las actrices que decidieron alzar la voz y contar que vivieron experiencias parecidas a lado de Ponce, aunque sólo fue la actriz originaria de Poza Rica, Veracruz, quien lo denunció por la vía legal, sin embargo, a principios de este año decidió conceder el perdón a Coco, debido a que había sido revictimizada, amenazada y atacada en redes sociales.

"Ha sido un proceso cansadísimo en la cuestión de la revictimización, en redes y en la prensa también, todos los días despertarme con ataques, salir y que sea el primer tema que te tocan y empezar a sentir que estás perdiendo todo por alzar la voz y contar tu historia", contó la actriz a principios del mes pasado.

Y aunque Danna decidió poner fin al proceso, motivada por una petición de su padre que, entristecido, le solicitó que diera vuelta a la página debido a que estaba dejando de ser la joven que todas y todos en su familia conocían, Ponce fue muy clara y determinante a la hora de aclarar que dicha concesión no significaba que estaba retractándose de las acusaciones, las cuales sostiene que son verdaderas.

"En ningún momento me voy a desistir, yo alcé la voz y estoy clara de lo que quiero y de que fue verdad", destacó.

Pero ahora es la madre de Coco quien ha hablado acerca de las acusaciones que Danna hizo, pues el programa matutino visitó a la conductora en su hogar, en donde la cuestionó acerca de si había perdonado a Ponce por todo lo sucedió y aunque Fernández contestó que sí, destacó que no quería conocerla ni verla por ninguna circunstancia.

"Perdono, pero no se me olvida y no la quiero ver nunca, que siga su camino, que Dios la acompañe y que no tenga que pagar muy caro lo que hizo", indicó.

Además, dijo tener esperanzas de que, en algún momento, la verdad salga a la luz; por otro lado, expresó que su deseo es que todos los escándalos entorno a su familia queden atrás y que, eventualmente, tanto ella como su hijo recuperen sus trabajos y sean remunerados, pues han dedicado toda su vida al mundo del entretenimiento.

"A mí que me han corrido de alguna televisora por vieja, pues me consideren, me paguen una chambita, mi amor", destacó.