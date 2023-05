'No iría a verlo, nunca me llamó la atención', esto es lo que opina Sergio Mayer sobre Luis Miguel

La historia de amor entre Issabela Camil, actual esposa de Sergio Mayer, y Luis Miguel, fue intensa, durante más de siete años estuvieron juntos con altas y bajas, él, en su bioserie, dijo que Isabela había sido el amor de su vida, y aunque ella se niega a hablar del tema, agradeció en su momento el gesto de Luismi, y reconoció que los primeros amores son intensos y dejan una marca difícil de olvidar.

A Sergio Mayer le suelen preguntar sobre esta historia que vivió Issabela, sin embargo, él suele darle la vuelta a estas preguntas diciendo que ya es parte del pasado, y que ahora la ex de Luismi es su esposa, sin embargo, con el regreso del cantante a los escenarios, Mayer de nueva cuenta fue cuestionado.

"El Sol" regresará este año a los escenarios y ofrecerá varios conciertos, México está incluido, por lo que Sergio fue cuestionado sobre si iría al show que "El Sol" ofrecerá en la Arena Ciudad de México, pero su respuesta fue tajante: "no".

Y es que Mayer asegura que Luismi "nunca le ha llamado la atención", pero admitió que si sus hijas quisieran ir al concierto él les compraría los boletos, y que aunque ya se hayan agotado "con sus influencias" los conseguiría.

"Yo no iría a verlo, nunca fui, nunca en toda mi historia fui a un concierto de él, sé que es una de las grandes voces, pero nunca me llamó la atención, menos ahorita, pero si mis hijas quieren ir a verlo, por supuesto que les compro boletos... Acuérdense que yo tengo todas las influencias del mundo, entonces los puedo conseguir", expresó a la prensa, entre ellos "El gordo y la flaca".

Sergio Mayer, ¿celoso de Luis Miguel?

Muchas veces han cuestionado a Sergio Mayer sobre Luis Miguel, y aunque se ha limitado a opinar sobre "El Sol", esta vez se comparó con él y con lo que el cantante tiene pero también carece; se burlo de los que piensan que siente celos de lo que hubo entre su esposa Camila y Luismi.

"¿Celoso de lo que no fue en mi época?", cuestiona Mayer, y agrega que su esposa es una dama que nunca ha dicho ni dirá nada de esa historia; relató que a Issabela la han cuestionado más de una vez cómo es que anduvo con Mayer después de haber andado con Luis Miguel, Mayer, "siendo tan patán", sin embargo, Mayer, enorgullecido dijo que esa pregunta se contestaba sola.

"La respuesta se da sola… quizá no sea yo la mejor voz de México, quizá no venda los millones de boletos en un segundo, pero mira la familia que tengo", expresó orgulloso; con un matrimonio de más de 15 años, Sergio Mayer e Issabela Camil han formado una sólida familia que incluye a dos hijas: Antonia y Victoria. Y aunque Luis Miguel tuvo dos hijos con Aracely Arámbula, que recientemente lo llamó "el rey cucaracho", se sabe que no se hace cargo de ellos ni los frecuenta.