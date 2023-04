'No iré al Viacrucis... es pasarela política'

Al considerar que se convierte en una "pasarela política", el obispo de la Diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, anunció que no asistirá al Viacrucis del Cerro de las Noas.

"Yo no voy a ir al Viacrucis… tenemos que ver cuánto es el Viacrucis como pide la iglesia y cuánto hay elementos extraños", dijo monseñor ayer jueves.

Explicó que esos "elementos extraños", es precisamente esa "pasarela política", en la que dijo que se convierte la representación del Viacrucis del Viernes Santo en Torreón.

"Algo que no me gusta es que sea como una pasarela política, una vitrina política donde van las autoridades y bueno, que fueran como feligreses, pero van, parece que andan en campaña", señaló.

"Y ahora que en Coahuila se vive un proceso electoral, ahora que es tiempo de campaña, me queda claro que no es conveniente, yo no sé si vayan a ir las autoridades, yo no tengo inconveniente…".

Pide que sea algo serio y no solo un acto "folclórico".

"Yo digo qué hay ambigüedad de que si será el Viacrucis en espíritu, con el espíritu religioso, evangélico o es así medio folclórico, que ya uno lo cuestiona a veces de muchos Viacrucis, pero más cuando aparece mucho 'olorcito' político", dijo monseñor, quien dijo desconocer si acudirán o no, ya sea autoridades o políticos, "no sé si vayan a ir, pero como es la costumbre...".

Se trata del segundo año en que el obispo no asiste a esta representación del Viacrucis, que se realiza en el Cerro de las Noas desde hace 41 años.

Recordar que debido a la pandemia del COVID-19, en el 2021 esta representación se llevó a cabo de manera virtual, como una parte de las medidas para evitar contagios.

En cuanto al proceso electoral que ya se vive en Coahuila para renovar tanto la gubernatura como el Congreso del Estado, el obispo recordó que recientemente se hizo un llamado en conjunto con sus homólogos de la entidad, en el que llaman a participar de forma razonada.

"Básicamente es decir que para todos es una obligación, es un derecho desde los criterios filosóficos racionales, la persona tiene una dignidad y eso significa que debe de participar, la dignidad de la persona, es que es protagonista en los acontecimientos de la vida pública; que vayan a bonificar, a hacer bueno su condición y su dignidad, esa que se reclama mucho, ahí está, una oportunidad de reivindicar su dignidad, sus derechos".