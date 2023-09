'No hay recorte para ASL'

De acuerdo con un desglose del Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación (PPEF) 2024 en manos de los diputados federales que integran la Comisión de Presupuesto Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis no hay un recorte en el proyecto de Agua Saludable Para La Laguna (ASL) para el 2024.

El Siglo de Torreón cuenta con una copia de dichos documentos que hoy están siendo revisados por los diputados quienes se encuentran en esa etapa del proceso.

Se trata del Ramo 16 del PPEF 2024 para Medio Ambiente y Recursos Naturales donde se especifica que para el programa de Agua Saludable Para La Laguna (clave 2006B000066) un costo total por 17 mil 049 millones, 812 mil 273 pesos. Ahí mismo se especifica que en años anteriores (incluyendo el 2023) se programaron 10 mil 855 millones 640 mil 479 pesos. Se mencionó un flujo estimado para el próximo año 2024 de 6 mil 194 millones 172 mil 252 pesos y ahí mismo se menciona que el monto asignado en este PPEEF para el 2024 es de 5 mil 911 millones de pesos (una diferencia de 283.1 millones de pesos).

"Debemos tener mucha claridad en que no hay una reducción en el presupuesto, hablamos de una programación y con esos 5 mil 900 millones de pesos se concluye el proyecto de Agua Saludable, por lo tanto, no hay una reducción y queda incluso con un 25% de incremento de la tasa inicial y se cerrará con 17 mil millones de pesos. La única situación lamentable es que no se le dio esa obra a los constructores laguneros", dijo el diputado federal por el Distrito 02 de Durango, Omar Castañeda, quien forma parte de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Cabe aclarar que Agua Saludable nunca ha recibido la misma cantidad de recursos año con año pues de acuerdo con el Centro de Estudios de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados en 2022 se aprobó un presupuesto por 2 mil 300 millones de pesos y para el 2023 fueron 8 mil 627 millones de pesos que en conjunto hacen una bolsa de mas de 10 mil millones de pesos a los que se sumarán los 5 mil 900 millones del 2024.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó en julio de este año 2023 que el proyecto de ASL sería por 14 mil 793 millones de pesos pero ya en el PPEF 2024 se establece un costo total por casi 17 mil millones.

Castañeda mencionó que los 2 mil 600 millones de pesos que algunas personas interpretan como una reducción no es tal sino una diferencia entre el presupuesto del 2023 y el PPEF 2024 "no es una reducción sino una diferencia pero es porque ya se cierra el proyecto", dijo.