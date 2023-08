'No hay mucha novedad sobre covid-19', señala gobernador de Coahuila

En términos de COVID-19, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que "no hay mucha novedad" y que en las últimas dos semanas, no se registraron defunciones por esta enfermedad en la entidad. "Hoy todas las gráficas se encuentran en total descenso, están prácticamente en el piso, en la positividad que marca a Coahuila, en el tema de salud, la realidad es que seguimos bien", apuntó esta semana. Agregó que en la vacunación antiCOVID, no ha habido avances.

En su más reciente reporte semanal, la Secretaría de Salud de Coahuila notificó 108 casos nuevos de COVID-19 en el estado y ningún fallecimiento. Los positivos se distribuyen de la siguiente forma: Saltillo 45, Monclova 14, Torreón 10, Acuña 6, Múzquiz 5, Frontera 4, Nadadores 4, Piedras Negras 4, Nava 4, San Buenaventura 4, Sabinas 3, Sacramento 2, San Juan de Sabinas 2, y Ocampo 1.

DETALLES

En todo el estado, se reportaron 123 casos activos del virus SARS-CoV-2, entendidos como aquellos positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días. Son 50 de Saltillo, 15 de Torreón, 14 de Monclova, 6 de Acuña, 5 de Múzquiz, 4 de Frontera, 4 de Nadadores, 4 de Nava, 4 de San Buenaventura, 4 de Piedras Negras, 3 de Sabinas, 2 de Ocampo, 2 de Sacramento, 2 de San Juan de Sabinas, 1 de Castaños, 1 de Francisco I. Madero, 1 de Juárez y 1 de General Cepeda.

Libres de COVID-19 se encuentran los municipios de Ramos Arizpe, Arteaga, Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas, San Pedro de las Colonias, Morelos, Matamoros, Progreso, Zaragoza, Villa Unión, Lamadrid, Viesca, Abasolo, Guerrero, Escobedo, Sierra Mojada, Candela, Jiménez e Hidalgo.

El pasado lunes, en todo el estado había una persona hospitalizada por COVID-19 y fue en La Laguna. No se informó la edad, el sexo, ni tampoco si cuenta con antecedente de vacunación o si presenta alguna comorbilidad.

En toda la pandemia por COVID-19, Coahuila tiene un acumulado de 192 mil 635 casos confirmados, así como 9 mil 059 decesos.