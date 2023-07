Héctor "Apio" Quijano se encuentra bien tras su salida de La Casa de los Famosos México, y es que, según dijo a este diario, él sentía que su ciclo ahí ya había terminado.

"Ya quería salir. La verdad es que para mí era un proyecto importante como reto personal, no tanto por llegar a ganar, porque sabía que habría grandes jugadores con buenas ideas o estrategias.

"Yo quería vivir la experiencia y considero que el tiempo que estuve me divertí, hice mis tonterías, fui líder, creo que hice mucho; pero la última semana ya la energía estaba muy densa y yo ya no disfrutaba; en un inicio todos nos reíamos y lo que acontecía era cómico, pero ahorita todo puede estar en tu contra y puede ser como mal intencionado", contó a El Siglo de Torreón.

Mencionó en exclusiva el integrante de Kabah que su premio ha sido recibir el cariño del público y se conmovió al saber que un niño, que se hizo viral en redes, lloró por su salida del reality show.

"Ahora que salí, las personas me piden fotos, me sonríen y siento sus buenas vibras. Me doy cuenta de que mi premio sí lo gané y fue lograr conectar con el público y que me conocieran tal y como soy. Vi al niño que lloró y me enterneció bastante. Observé más videos de personas apoyándome, no hay mejor regalo que el que te amen por como eres", sostuvo.

Reconoció Quijano que el reto más complicado que vivió en La Casa de los Famosos México fue mostrar su vulnerabilidad.

"Esa fue la prueba más difícil y fuerte de mi vida, porque nunca lo hice en 31 años. Al aceptar un proyecto así, no estás demostrando tus habilidades físicas, vas a demostrar quién eres, sin máscaras.

"El público se merece la verdad. Siempre reservé mi vida personal y creí que era el momento ideal para platicar la persona que soy... vulnerable y hasta muy chillona a veces", expresó.

En la charla telefónica, el cantante informó que apenas se está enterando del fenómeno que se ha vuelto La Casa de los Famosos.

"Todavía no lo dimensiono porque he estado con el tour de medios muy pesado. Estoy encerrado, en una oficina o en otro lado haciendo entrevistas. Creo que parte del éxito es que se eligió muy bien a los participantes, vimos un equilibrio de personalidades".

El artista fue tajante al decir que hizo una amistad muy buena con los participantes, menos con Bárbara Torres.

"Es una mujer que llegó ya un poco afectada por la situación que pasa. Traté de hacer amistad con todos, pero ella desde el día uno me trajo entre ceja y ceja y siento que sí me trató difícil, me agredió y realizó cosas feas a mis espaldas. Si no le caía bien, perfecto y punto. Quise ser cordial con ella, sin embargo, me sacó varias veces de mis estribos".

A unos días de que el programa termine, Héctor reveló cuáles son sus gallos a ganar o a quedar como finalistas.

"Ha sido una sorpresa Nicola, y lo digo porque es alguien de quien desconfié al inicio, no sabía sus intenciones, sobre todo por el amor que le tengo a Wendy, pensé que podía lastimarla, pero, sí me dio un cachetadón de realidad cuando me dijo, 'Yo puedo jugar, pero también soy una persona que he picado piedra muchas veces', le di la razón y le ofrecí una disculpa. Considero que puede ganar o ser finalista, y también Wendy que trae un mensaje como yo, de promover la diversidad. Ellos dos son mis gallos".

Al preguntarle con quién se iría a comer o a tomar un café cuando el programa termine, "Apio" dijo que con todos, menos con Bárbara Torres.

"Creo que a todos les tomé cariño. A Wendy, tengo ganas de verla y abrazarla; Barby fue una persona muy linda conmigo; a Nico, me encantaría que cada que viniera a México nos viéramos, con Sergio he tenido una buena relación siempre. Considero que conecté con la mayoría, a excepción de Bárbara".

Por otro lado, el cantante comentó que por ahora no se integrará a Kabah, porque tiene más compromisos del reality show. Acabándolos, volverá con sus compañeros para seguir dando presentaciones y lanzar nueva música.