No habrá sanciones a trabajadoras de gobierno que hagan paro: Esteban Villegas

Cuestionado sobre el paro de mujeres que se lleva a cabo cada año, el nueve de marzo, como parte de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el gobernador Esteban Villegas Villarreal, expuso que no habrá ninguna sanción a quien participe.

"Ellas no tienen que pedirnos permiso para poderse manifestar, ellas tienen todo su derecho y siempre serán respaldadas tanto por el Gobierno Municipal como por el Gobierno del Estado", expresó.

Por lo que es decisión de las mujeres acudir o no a trabajar ese día, "estamos valorando el tema del día nueve, lo que sí les puedo decir es que, si el día nueve no se mueve, como ellas le han puesto, a quien lo quiera hacer, no tendrán ninguna sanción de parte de nosotros", indicó.

Aseguró que el suyo es un gobierno con paridad ya que hay 50 por ciento de funcionarias y 50 por ciento de funcionarios.

Pero precisó que esto no es por la ley que obliga a que haya paridad, sino porque en Durango hay mujeres verdaderamente preparadas para ejercer cualquier cargo por lo que deben ser incluidas.