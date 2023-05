'No habrá aumento a tarifa de transporte'

El Municipio de Torreón no tiene considerado aún el aumento al pasaje de los camiones urbanos, hasta que no se concreten los fideicomisos y se ponga en marcha el Bus Laguna. Natalia Fernández Martínez, secretaria del Ayuntamiento de Torreón, dijo que hasta que no se constituyan las empresas no se tiene con quien negociar estos temas.

Dijo que el sistema metropolitano de transporte será integral, por lo que de momento no se tiene contemplado un aumento en la tarifa del servicio público en esta ciudad.

"No va a haber aumento de tarifa en este momento por parte del Municipio, el alcalde lo ha mantenido, lo ha sostenido, y por eso vamos a seguir en esta línea", manifestó, "evidentemente, las empresas, ya no los concesionarios como tal, sino las empresas que van a operar el tema, tendrán su modelo de negocios, que es todavía lo que estamos verificando y viendo en conjunto con el gobierno del estado".

La funcionaria señaló que se han tenido diversas reuniones con el gobierno de Coahuila y transportistas para ver los avances del modelo de negocios del Bus Laguna y analizar las propuestas por parte de las empresas que van a operar dicho sistema.

"Como a nosotros nos toca mucho el tema de la parte jurídica, estamos revisando el tema de fideicomisos, estamos revisando incluso el tema de la constitución de las empresas para que pueda funcionar este sistema, que va a ser un gran proyecto, que ya se va a operar y que va a mejorar muchísimo el transporte en nuestra ciudad", expresó.

"Decirles que no se contempla ningún aumento en la tarifa pero vamos a estar trabajando para que pueda funcionar este modelo", dijo.

El servicio de rutas en Torreón tiene actualmente un costo general de 13 pesos y se ha planteado que pudiera llegar a 17 pesos la tarifa en el Bus Laguna, que a partir del tercer pasaje ya no tendría costo para el usuario, según lo que se ha dado a conocer por los propios concesionarios.

No obstante, Fernández Martínez indicó que será hasta después de que se cuente con un modelo de negocio ya definido y que las empresas estén finalmente constituidas, pues señaló que se abordan en la actualidad los temas jurídicos.

"Ahorita estaríamos hablando de cosas que no son ciertas, al no tener los fideicomisos constituidos, que es a su vez porque las empresas tienen ahí todavía los temas de registro y constitución, no tenemos a nadie con quien negociar el tema", expuso, "no tenemos a nadie tampoco con quien negociar el modelo de negocio".