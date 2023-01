¿No fueron los hijos de JLo? La lujosa lista de invitados en la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira

La famosa frase "la tercera es la vencida" no aplica para Marc Anthony, que este fin de semana se casó con Nadia Ferreira, la exmiss Paraguay, consolidando de esta manera su cuarto matrimonio y, ¡de qué manera lo hizo!, pues la unión no sólo se ofició en un exclusivo museo de la ciudad de Miami, sino que contó con la presencia de invitadas e invitados VIP, sin embargo, los grandes asuntes fueron sus hijos menores, Emme y Max, que en este momento se encuentran a lado de su madre Jeniffer Lopez.

Así es la historia de amor de Marc Anthony y Nadia Ferreira

En mayo del 2022, Marc y Ferreira dieron a conocer la noticia de su compromiso, luego de que la modelo compartiera una fotografía del anillo de compromiso que el cantante le entregó, desde ese momento, las expectativas de que el evento sucediera comenzaron a generar dudas, no sólo porque se tratase del cuarto intento de Anthony de compartir su amor a lado de una pareja, sino por el hecho de que se llevan 31 años de diferencia.

(FOTO: ESPECIAL)

Pese a que la relación entre Marc, de 52 años, y Nadia, de 23, inició hace un año, su historia comenzó muchos años antes cuando, en 2016, se vieron por primera vez, pues como han sugerido distintos medios, Ferreira era una gran admiradora de la música del cantante, pero en esa época la modelo tenía tan sólo 16 años, y no fue sino hasta 2022 cuando volvieron a reencontrarse, sin embargo, en esta ocasión ya no dejaron de frecuentarse hasta que su relación se hiciera oficial, después de que se publicasen una serie de fotos en las que estaba besándose en un restaurante de la Ciudad de México.

Boda de Marc Anthony y Nadia Ferrera, una ceremonia de lujo

A partir de ahí, fue cuestión de meses para que la pareja tomara una resolución decisiva; la de su compromiso y, ahora, ocho meses más tarde, ya se han convertido en un matrimonio, por lo que Anthony y Ferreira no escatimaron y, literalmente, echaron la casa por la ventana, pues no se trató de una ceremonia cualquiera, sino que se organizó a lo grande, a tal grado que fue el alcalde de Miami, Francis X. Suárez, quien ofició la boda, la cual tuvo lugar en las instalaciones del Museo de Arte Pérez a ,a s19:30 horas, según ha reportado la revista "Hola".

La lista de invitadas e invitados VIP a la boda de Marc Anthony

Pero esto no fue todo, sino que una gran lista de personalidades del mundo artístico se presentó a la boda del cantante de origen puertorriqueño, comenzado por su gran amigo, el exfutbolista David Beckham, que asistió a lado de su hijo Cruz, de 17 años. Sin embargo, no fue el único rostro famoso que destacó, pues artistas de la talla de Salma Hayek también se dieron cita para presenciar el momento de la unión.

Maulma y Romeo Santos también estuvieron presentes, con quienes Marc Anthony ha colaborado en los temas "Felices los cuatro" y "Yo también", respectivamente, demostrando que lo suyo no es sólo cosa de negocios, sino que a lo largo de los años han cosechado una muy buena amistad. En el caso de Luis Fonsi, con quien no ha colaborado a dueto, pero que conoce desde hace décadas, también fue otra de las personalidades que no pudo faltar.

(FOTO: ESPECIAL)

Hayek, además, no fue la única mexicana que fue invitada, sino de Carlos Slim, su hijo Carlos Slim Domit y la pareja de este, María Elena Torruco que, además, fue dama de honor de Ferreira también asistieron al evento nupcial en el que el novio y la novia vistieron de lo más elegantes; Marc portó un Christian Dior, mientras que la exMiss de belleza usó un diseño de Galia Lahav, a juego de un ramo de orquídeas.

Unos sí, otros no; ¿Por qué no fueron la y el hijo de JLo a la boda de su padre?

Los hijos mayores del cantante, Christian, de 21 años, y Ryan, de 19, producto de su matrimonio con Dayanna Torres, ganadora de Miss Universo 1993, también fueron captados durante la celebración, por lo que llamó todavía más la atención que sus hijos menores, los mellizos Emme y Max, que comparte a lado de su expareja JLo no asistieran a uno de los momentos más importantes en la vida de su padre, sin embargo, se ha descartado cualquier tipo de enemistad entre Ferreira y Lopez, pues la semana pasada, March, Nadie, Jeniffer y Ben Affleck fueron captados juntos.

De hecho, son muchas las ocasiones en que JLo ha confiado que, si bien, se separó de Marc en 2011 para luego divorciarse en 2014, sostiene un gran lazo de amistad con él, al grado de llamarlo su "mejor amigo".