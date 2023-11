No fue crimen pasional, fue crimen de odio: diputada sobre muerte de magistrade Ociel Baena

No fue un crimen pasional, fue un crimen de odio, sostuvo la diputada Lizbeth Ogazón Nava, amiga cercana del magistrade Ociel Baena, quien junto con su pareja fue en encontrado sin vida al igual que a su pareja al interior de su domicilio.

Por los hechos, Ogazón Nava dijo que en breve presentaran un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades en este caso las federales que tienen una oportunidad de atracción del caso, y que hagan justicia.

“No es posible que estén dando esas declaraciones tan anticipadas la Fiscalía de Aguascalientes, donde están tratando de convertirlo en un crimen pasional, pero no señores, no es un crimen pasional, es un crimen nacional, y lo vamos a gritar y se tiene que hacer justicia para el magistrade, justicia porque él por alzar la voz, por ser quien el quería ser, obtuvo eso, por esos grupos retrogradas que incluso vinieron a Congreso hace unos meses diciendo que los libros de texto gratuitos lo único que querían eran invitar a la depravación, aquí los tuvieron, y es lo que están incitando en este estado esos discursos de odio es lo que provocan, la muerte de personas que tienen el valor, la dignidad, de gritar quienes quieren ser y que sus derechos merecen ser respetados”, afirmó.

Reiteró que pide justicia para Ociel, ya que él por magistrade merece justicia, y Coahuila tiene que pedir justicia a la federación y a Aguascalientes.

“Esto no se puede quedar así, fue un homicidio homofóbico, eso es lo que fue, y hay autoridades a las mismas que está señalando, el mismo magistrade que ya traía personal de seguridad por todas estas declaraciones, entre ellos estaba el diputado Gabriel Cuadri, la diputada Teresa Castelar, y la senadora Martha Márquez, que lo único que están haciendo con sus discursos de odio hacia la comunidad, es incitar a todos estos grupos conservadores y retrogradas, a que personas locas, asesinos que andan por ahí, invadan las casas de particulares y hagan ese tipo de crímenes, porque eso fue un homicidio por odio, fue homofobia lo que recibió nuestro compañere, nuestro amigo, y nuestro coahuilense, porque era de nosotros, y Coahuila no se puede quedar callado ante tal situación”, subrayo.

Añadió que se exige justicia, por lo que están solicitando que la Fiscalía Federal atraiga el caso, por las condiciones en que se dio, y que no sea quien determine la situación la Fiscalía de Aguascalientes.

“Está claro que no quiere resolver el problema porque a pocas horas ellos ya investigaron, ya dictaminaron, y dicen que fue un crimen pasional, dan ese tipo de conclusiones cuando no se deben de dar ningún tipo de conclusiones para que se pueda llevar a cabo una investigación certera, sin embargo la fiscalía lo está haciendo”, puntualizó.

Finalmente, dijo que: “Fue por homofobia, las imágenes que se filtraron dan muestra que fue un crimen con mucha saña, fue un crimen de odio hacia la comunidad, eso me queda claro, fue odio hacia la comunidad, y basta ver las fotos, hay que investigarlo, pero me queda claro que es un crimen de odio porque el ya tenía amenazas contra su vida, ya tenía protección, ya lo había anunciado, las cuales fueron públicas, al momento que los mataron los guardias ya no estaban.