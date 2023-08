'No existe todavía justicia por quienes murieron de meningitis'

Johana Díaz Morales está por cumplir su primer año de vida; el 27 de agosto del 2022 su madre, Armida Monárrez la dio a luz en el hospital Del Parque. La pequeña solo pudo convivir poco menos de dos meses con su madre antes de que fuera hospitalizada. Armida falleció el primero de noviembre convirtiéndose en la primera víctima por esta causa.

Armida, originaria de Tepehuanes y con apenas 31 años de edad, perdió la vida dejando sin madre a Johana y a otros tres hijos, uno de siete años, una de 13 y el otro de 14.

El esposo de Armida, Antonio Díaz, mejor conocido como "Tonny", reconoció que ha sido un año muy difícil para él por todo lo que ha tenido que pasar, desde ser padre y madre a la vez, trabajar, encargarse de los alimentos y de la educación de sus hijos y del caso judicial de su esposa.

Tonny aseguró que, hasta ahora, a casi un año de la muerte de Armida, todavía es hora de que no ha recibido nada, ni la beca prometida para sus hijos, ni siquiera un llamado para negociar un acuerdo reparatorio.

"Mire, aquí todo es como si no hubiera pasado nada, yo sabía por el grupo de WhatsApp en el que estamos de esas negociaciones, y ahí lo último que supe es de una comunicación con David Payán por un comentario que hice en el Facebook", señaló Tonny Díaz.

Mencionó que les ofrecieron a todos los niños huérfanos por meningitis de padre o madre, una beca, incluso él tuvo que ir a la ciudad de Durango a firmar algunos papeles para la beca.

Ese día se encontró con varios padres más que pasaron lo mismo que él, firmando para la beca que les darían a los hijos.

"Desde enero y es hora de que no hemos recibido ninguna beca para ninguno de mis cuatro hijos, no sé si fueron solo promesas o si por ahí algo está mal, pero ya nadie ha dicho ni me han dicho nada", comentó.

Sobre las negociaciones para un acuerdo reparatorio, mencionó que, por tratarse de la primera víctima de meningitis, creyó que esos acuerdos arrancarían con él, pero hasta ahora nadie le ha mandado llamar para este asunto.

Aunque ya supo, por el chat que tienen, que empezaron los acuerdos y arreglos con familiares pero de otros hospitales mientras que los Del Parque siguen a la espera.

"Para mí y para muchos, no existe todavía la justicia por quienes murieron de meningitis, todo sigue igual, mis hijos siguen sin su mamá, no hay sentencia, no hay nada para mí ni para otros más", agregó.

Por lo pronto, Tonny mencionó que seguirá trabajando duro en Tepehuanes porque tiene cuatro hijos que mantener, entre ellos la pequeña Johana que está por cumplir su primer año de vida.

ACUERDOS REPARATORIOS DE DAÑOS EN CASOS DE MENINGITIS

Ya existen al menos cinco acuerdos reparatorios con familias de pacientes fallecidas por meningitis, cuatro del Santé y uno del hospital San Carlos; en el caso del hospital Del Parque todavía no hay ninguno.

David Payán, coordinador de la atención para familiares y pacientes con meningitis reconoció que hasta el momento se tiene conocimiento de acuerdos de reparación de daños de manera económica con familias de pacientes fallecidas por meningitis.

Dijo que hasta donde él tiene conocimiento se trata de cuatro casos de mujeres que fallecieron en el hospital Santé y uno más del hospital San Carlos, pero se desconocen los montos que arroja este acuerdo económico.

POR LEY, LA REPARACIÓN DEL DAÑO SERÍA DE MIL A 5 MIL SALARIOS MÍNIMOS

De acuerdo a la ley, la reparación de casos va desde los mil hasta los 5 mil veces el salario mínimo dependiendo como se integre la carpeta de investigación, es decir, puede rebasar el millón de pesos.

Sin embargo, en estos cinco casos, hasta donde se sabe, no fue necesario llegar hasta el juez, sino que se fueron al procedimiento abreviado por reparación de daños, donde las familias, o viudos llegaron a un acuerdo con la parte legal y representantes de los dueños de los dos nosocomios ya señalados.

CASOS DEL HOSPITAL DEL PARQUE, SIN ARREGLOS

David Payán fue claro al señalar que hasta donde tiene conocimiento, del hospital Del Parque todavía no ha iniciado ningún caso para poder irse a un procedimiento abreviado y solicitar un acuerdo reparatorio, ignorándose las causas.

El responsable de la atención a familiares y pacientes con meningitis comentó que una de las posibles causas podría ser que por tratarse del hospital con mayores denuncias en su contra, tanto por lesiones o por homicidio, los acuerdos podrían ser millonarios.

DEL DIKAVA NO HUBO MUERTES, SOLO CONTAGIOS

Del hospital Dikava, como es el único que no tiene reportado defunciones, solo personas contagiadas por este mal, fue más fácil llegar a los acuerdos reparatorios por lesiones.

El problema de este nosocomio es que, a pesar de restaurar el daño, no podrá regresar a funcionamiento porque operaba como nosocomio sin tener el permiso correspondiente para ello.

Al igual que los casos de los hospitales Santé y San Carlos, se desconoce los montos de los acuerdos que llegaron hasta el momento.

3 HOSPITALES YA NEGOCIARON ACUERDOS

Por lo pronto, tres de los cuatro hospitales clausurados por el tema de la meningitis han logrado acuerdos reparatorios por las denuncias presentadas en su contra, el Santé, San Carlos y el Dikava, solo falta el nosocomio que fue el origen de esta emergencia médica, el hospital Del Parque.

Sobre la situación judicial de los dueños y administradores de los hospitales que ya hicieron lo acuerdos reparatorios, David Payán mencionó que ese tema le compete a la Fiscalía General del Estado.