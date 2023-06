No estoy volteando a ver corcholatas: MARS

El arranque de la contienda interna de Morena para elegir candidato presidencial tiene sin cuidado al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien reiteró que el proceso del próximo año no le interesa más que cerrar su gobierno de manera positiva y hacer una entrega responsable a quien lo va a suceder.

"Lo que hagan o dejen de hacer las corcholatas, ni me quita el sueño ni me corresponde", dijo tras señalar que en los 171 días que restan a su gestión, estará más concentrado en el proceso de entrega-recepción, y sobre todo en permitir que el gobernador electo, Manolo Jiménez Salinas se vaya adentrando en la problemática de cada región del estado, porque no es la misma visión en campaña que en funciones.

INVITA A MANOLO JIMÉNEZ A SUBCOMITÉ DE SALUD

"Lo nacional algún día me llamará la atención, de momento lo que me interesa es cerrar bien mi sexenio, no estoy volteando a ver corcholatas", expresó, al manifestar que el proceso de 2023 culminó bien y la entrega de la constancia de mayoría que el pasado domingo se hizo a Jiménez Salinas, pone a Coahuila en otro contexto.

Consideró satisfactorio que ganara alguien de su partido y pueda dar continuidad a los logros de su gobierno.

Dijo que ante la importancia de dar el espacio para que el gobernador electo esté al tanto de los problemas y condiciones de cada región, lo invitará a integrarse al Subcomité de Salud en los próximos 15 días, como parte de la entrega-recepción y para que esté al tanto de todos los temas que ahí se abordan.

Recordó que por el conflicto postelectoral, en su caso comenzó a trabajar una semana antes de la toma de protesta, lo cual se busca evitar con el actual gobernador electo.

"Que pueda llegar con un camino hecho y no deba empezar de nuevo; que los alcaldes dejen claro la situación en cada aspecto".