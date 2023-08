'No estoy influyendo en el proceso electoral', asegura AMLO ante cuestionamientos

Contrario a lo que acusa la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que no está influyendo en el proceso electoral rumbo a 2024 y afirmó que no está llamando a votar por algún aspirante en particular.

En su conferencia mañanera, AMLO manifestó que lo que está haciendo, porque "tiene la obligación", es advertirle a la población mexicana de que "existe un bloque conservador que está en contra de la transformación y que es muy corrupto".

-"¿No trasgrede el 134 de la Constitución?", se le preguntó en Palacio Nacional.

"No, porque no estoy llamando a votar por nadie", contestó AMLO.

-"Pero el artículo dice que no tiene que influir en la equidad de la competencia entre partidos", se le siguió cuestionando.

"No estoy influyendo, estoy hablando nada más de una realidad, que existe un bloque conservador que está en contra de la transfiguración del país, y esto lo he dicho desde siempre, que es un bloque conservador muy corrupto".

"Estoy advirtiendo de que quieren los corruptos, los que saquearon a México, regresar a hacer lo mismo. No, no. No somos iguales, y tenemos la obligación de advertirle a la gente. Si usted ve que alguien se va a meter a un domicilio a robar, pues lo tiene que denunciar", declaró el presidente López Obrador al ser cuestionado.