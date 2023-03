No estamos al nivel que queremos: Cocca

iego Cocca, director técnico de la Selección Nacional de México, aceptó en conferencia de prensa en las inmediaciones del Estadio Azteca, luego de obtener el boleto al Final Four de la Liga de Naciones, tras empatar ante Jamaica por 2-2, que no están en el nivel que pretenden.

El estratega argentino señaló que se va inconforme con el resultado, pues el objetivo era ganar, pero está contento con la unión de grupo.

"Las formas, lo que mostró el equipo, la personalidad, me demuestra que ese es el camino. Se sintieron identificados y me gustó la idea, probamos por todos lados y el equipo mantuvo la intensidad. En el segundo tiempo los superamos, eso me da la tranquilidad de saber que estamos por el buen camino".

"Estoy contento con la unión de grupo, con lo que se hizo en la cancha, la cantidad de situaciones creadas. Hay que seguir mejorando, pero estoy con los jugadores y ellos demostrarán a la gente que hay hambre", agregó el estratega.

Señaló que hay muchos aspectos por trabajar, como la parte física, mental y táctica.

"Veo mucho campo para mejorar, no estamos al nivel que queremos; vamos por ese camino, estamos convencidos que es por ese camino" expresó.

Por último, indicó que los jugadores hoy demostraron que tienen convencimiento y personalidad.

"Es importante, con eso construiremos muchas cosas de puertas para adentro y cuando las cosas funcionen dentro de la cancha, se van a transmitir, para que ojalá la gente nos pueda alentar", concluyó.