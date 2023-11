No está en sus cinco sentidos: 'Tuca' Ferretti tras declaraciones de 'Chicharito'

La agónica victoria de la Selección Mexicana ante Honduras en la cancha del Estadio Azteca, dejó cientos de opiniones tras lo visto en la cancha por el equipo de Jaime Lozano.

Cuadro que en penaltis superó a su rival y avanzando de manera directa a la Copa América 2024, un resultado que defendió Javier "Chicharito" Hernández, quien en una transmisión pidió apoyar y dejar los comentarios negativos.

Palabras que fueron difíciles de entender para Ricardo Ferretti, quien durante una emisión de "Futbol Picante" se lanzó contra "Chicharito" Hernández y aseguró que lo decepciona.

"Nunca había escuchado una declaración tan inadecuada de él como ésta. No está en sus cinco sentidos bien analizando. Se dejó llevar más por el corazón que por la cabeza. Me sorprende porque no es la persona que traté, la persona que conocí y la persona que me ayudó. La verdad no sé cómo expresar. No sé, te juro que la percepción que tengo de Javier Hernández es otra distinta a la que estoy viendo", comentó.

Ferretti, agregó que las palabras mencionadas por el exjugador del Galaxy distan mucho de la persona centrada que conoció.

"El centrado, el comprometido, el ecuánime. Para mí no es Javier Hernández. Nadie lo entrevista, él da una opinión queriendo juntar una equis cantidad de gente. La verdad me decepciona por el ser humano que conocí de Javier Hernández. No es. Lo que él diga, la verdad no es, no sé qué expresarte".