'No era maestro quien dejó a joven bajo el sol', dice subsecretario de Educación de La Laguna

No fue un maestro sino un joven que realiza mantenimiento quien dejó bajo el sol a un estudiante por un lapso de 18 minutos en la escuela secundaria Centenario de la Revolución Mexicana, ubicada en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

El subsecretario de Educación de La Laguna, Fernando Ulises Adame de León, dijo que esta persona de 19 años de edad no tenía ninguna facultad para exponer a un alumno a la radiación solar, por lo que se giraron instrucciones para que fuera suspendido del plantel educativo.

"Él no es maestro de ahí, estaba en un lugar inadecuado, hizo algo inadecuado y ya se le suspendió. Él nunca debió haber hecho eso, eso es un acto de barbarie, él ya fue retirado inmediatamente, él no tenía plaza de maestro, no sabemos qué estaba haciendo ahí, porqué estaba ahí, pero él tenía otra función, de mantenimiento. Y bueno, desgraciadamente se dio la situación y lo que nosotros hacemos es suspender a la gente, retenerlo mientras se hace investigación", indicó.

Adame de León indicó que estos actos no se tolerarán en la dependencia educativa.

LOS HECHOS

Hace unas semanas, trascendió que un maestro de dicho plantel había sido quien castigó al menor presuntamente por no prestar atención en clases y distraer a sus compañeros.

Ante lo ocurrido, la madre de familia identificada como Sandra, se quejó por el castigo que le impusieron a su hijo, ya que, a consecuencia de permanecer tanto tiempo bajo el Sol, su hijo sufrió de calentura y derrame nasal.

Además, la mujer señaló que la dirección de la escuela nunca le notificó mal comportamiento por parte de su hijo.

En redes sociales circularon fotos y un video del menor en el patio de la escuela sentado.

Por su parte, la segunda Visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con sede en esta ciudad, inició un procedimiento de queja de oficio.