'No cruzaré los brazos', Heidy Infante responde a la demanda que su agresor le interpondrá

El día de ayer se dio a conocer que Yian López, agresor de Heidy Infante, realizaría una conferencia de prensa en donde revelaría más detalles sobre la demanda que emprendería en contra de la cantante.

Tras esto, y ante las cámaras de Venga la Alegría, la nieta de Pedro Infante habló sobre esta demanda y le cuestionó a Yian cómo le harán sus abogados para defenderlo.

"¿Qué van a decir tus abogados? Porque desde un principio huiste, me maltrataste, me golpeaste, abusaste de mí", preguntó molesta. "¿Qué van a decir tus abogados?, ¿Qué te ofendí al no quererte en el escenario Porque estabas en estado inconveniente?".

Heidy le pidió al cantante que "ojalá sus abogados lo asesoraran bien", ya que las pruebas estaban bastante claras con el video que comenzó a circular en redes: "Yo solo espero que sus abogados lo asesoren correctamente porque yo no me voy a quedar con las manos cruzadas, lo que se ve no se juzga, y se los he dicho, ¿qué están viendo? Lo que se vio no fue un cariñito (...) ojalá y si se presente porque si tienen que detenerlo".

"Yo le exijo a las autoridades, a la fiscalía que detalle, que revise, que vea bien, que el médico legista de bien su dictamen", pidió.