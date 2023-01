Fentanes no cree que la diferencia de nómina sea clave en la derrota de Santos ante Tigres

Eduardo Fentanes no ocultó su decepción por la derrota de Santos ante Tigres, aunque resaltó que su equipo dejó sensaciones positivas, pero atribuyó a la falta de contundencia, la holgura del marcador.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el estratega santista analizó: "Evidentemente, el empezar perdiendo con tantos goles de diferencia, genera una sensación de amargura, no es el resultado que esperábamos. Hay circunstancias que generaron el resultado, pero independientemente de ello, hicimos lo que nos habíamos propuesto, ser valientes, buscar los goles, aún con inferioridad numérica, pero no pudimos hacer los goles y Tigres es un equipo al que no puedes darle esas oportunidades, porque no te perdona, mostraron su contundencia y concretaron las suyas. Se hicieron cosas bien, pero debemos ajustar y trabajar fuerte para el partido contra Pumas".

"Sin duda fue un accidente. Cuando vas repasando el partido, no te encuentras una superioridad marcada del rival, cayeron dos goles ya con un jugador menos y cuando tuvimos la intención de ir a buscar el partido, esa siempre será la idea de este cuerpo técnico. Cuando logremos ajustar lo necesario y con esa misma intención, van a llegar las victorias", abundó en sus respuestas el técnico del equipo lagunero.

Cuestionado sobre si la diferencia en la nómina de Santos y de Tigres había sido la clave de la derrota albiverde, Fentanes señaló: "En el desarrollo del partido, no se notó la diferencia de planteles, fueron más situaciones nuestras, más posesión nuestra, aunque quizá estábamos disminuidos en ataque, con Correa suspendido y el "Mudo" que tiene alguna molestia, pero no creo que esa diferencia de plantel haya sido factor, fue simplemente que no aprovechamos nuestras situaciones. Hay que seguir trabajando".

Finalmente, el técnico recalcó que Santos tuvo sus oportunidades para, cuando menos, empatar, pero recalcó la importancia de trabajar en la contundencia para que se logre obtener victorias.

"Las situaciones para empatar se presentaron, generamos situaciones, pero no las convertimos y ellos sí, hicimos ajustes, se crearon situaciones de gol, pero fue un tema de definición, más allá de que el equipo no se haya acomodado en los cambios", sentenció.