No creerás cómo se ven en la actualidad las protagonistas de Pretty Little Liars

La serie Pretty Little Liars fue muy popular, el drama juvenil de misterio es una adaptación de los libros el mismo nombre de la autora Sara Shepard. Sin duda, la serie creada por I. Marlene King marcó toda una generación.

Tal fue el impacto de las Liars, que se realizaron dos spin-offs: Ravenswood (2013-2014) y Pretty Little Liars: The Perfectionists (2019); además, en el 2022 se estrenó una nueva serie que sirve de reboot y spin-off para la saga con nuevas protagonistas, Pretty Little Liars: Original Sin, la cual fue confirmada para una segunda temporada; sin embargo, el impacto no ha sido comparable al que tuvo la serie original, que duró siete temporadas con un total de 160 episodios, esto entre el 2010 y 2017.

Tras su llegada a plataformas de "streaming" como Netflix y su casa actual, HBO Max, la serie sigue siendo del gusto de nuevas generaciones.

Los años han pasado y sus protagonistas ya dejaron atrás los papeles adolescentes, las estrellas principales de Pretty Little Liars siguieron su propio rumbo, ya sea la actuación, el modelaje y hasta la producción.

A continuación, te presentamos: ¿qué fue de las protagonistas de Pretty Little Liars?

Troian Bellisario (Spencer Hasting) (37 alños)

Tras el final de Pretty Little Liars, Troian Bellisario ha encontrado camino como productora y guionista de algunas películas como Feed (2017), cinta en la que actúa como protagonista junto a Tom Felton. Otras de las películas que ha realizado son Clara (2018) y Where'd You Go Bernadette (2019) en donde actúa junto a Cate Blanchett.

Ashley Benson (Hanna Marin) (33 años)

Cabe señalar que antes de Pretty Little Liars, Ashley Benson ya había realizado algunos papeles juveniles como Carson en Triunfos robados: llegar para ganar (2007), además, realizó proyectos importantes como Spring Breakers (2012) mientras todavía grababa la serie. Sin embargo, cuando llegó a su fin, le costó encontrar papeles, pero desde el 2021 ha estado muy activa con películas como The Birthday Cake (2021) y Private Property (2022).

Lucy Hale (Aria Montgomery) (34 años)

La estrella del show que más proyectos ha tenido tras su final, Lucy Hale, se ha encargado de protagonizar varias series y películas tras Pretty Little Liars. Entre sus proyectos que destacan están las cintas de terror, con las que se ha convertido en una "reina del grito". Entre sus proyectos a destacar están: Truth or Dare (2018), Fantasy Island (2020), Borrego (2022) y The Hating Game (2021). En lo que a series respecta, ha protagonizado Life Sentence (2018), Katy Keene (2020) y Ragdoll (2021). Por otro lado, Lucy intentó una carrera en la música con su álbum Road Between (2014), aunque consiguió éxito regular con el tema You Sound Good To Me, ya no volvió a promocionar su carrera.

Shay Mitchell (Emily Fields) (36 años)

Aunque es la que menos proyectos ha tenido tras el final de Pretty Little Liars, Shay Mitchell ha logrado tener papeles destacados en series y películas que han tenido gran impacto y éxito. Sus películas más importantes son Mother's Day (2016) y The Possession of Hannah Grace (2018) y Something from Tiffany's (2022). Además, también ha destacado en series como Dollface (2019-2022) y You (2018). Cabe señalar que también se ha convertido en la protagonista de videos musicales gracias a su belleza, aparece en In My Feelings de Drake y Under You de Nick Jonas.