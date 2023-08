'No conozco Torreón'; tunden a cantante por publicación y la tachan de 'whitexican'

Una cantante que se especializa en el jazz, folk y cabaret, está siendo tundida en redes sociales luego de que hiciera una publicación con la que busca defenderse de críticas, pues la consideran 'menos mexicana'.

Se trata de Ziburta, una joven mexicana que destaca en plataformas como TikTok y YouTube gracias a su música.

Sin embargo, recientemente se hizo blanco de atención gracias a una publicación en la que adjuntó una foto de ella luciendo un vestido artesanal bordado, mientras posaba desde un balcón.

En su post la joven asegura que 'la consideran menos mexicana por haber nacido en una familia rica y tener la piel blanca'.

"No tengo a la virgen colgada en algún rincón de mi casa. No conozco ninguna canción de Juan Gabriel y no me interesa hacerlo. Nunca me he subido al metro. Jamás he visto una pistola o una telenovela completa", señala Ziburta en su publicación.

Entre laguneros ha llamado la atención que la joven señala que no conoce Torreón.

"No conozco Tampico y tampoco Torreón. Odio el tequila y nunca fui a una fiesta de quinceañera".

Además, la cantante se esfuerza por dejar en claro que prefiere evitar el consumo de comidas populares, además de que considera que los mejores dulces se venden en tiendas departamentales.

"Pues si, nunca he probado birria, ni tacos de tripa. No me gusta la música mariachi. Prefiero no subirme al metro si puedo evitarlo. La nogada que me gusta es vegetariana. Y para mi los verdaderos dulces mexicanos se encuentran en Liverpool. Y la mejor música mexicana es Nortec Collective. Y la calle mas mexicana que conozco esta en Polanco, y es en la que yo crecí. Así es, yo nací en México y soy igual de Mexicana que tu madre".

La publicación de Ziburta acumula hasta el momento más de 6 mil reacciones de burla en Facebook, además de varias críticas, pues usuarios la llaman 'clasista' y 'whitexican'.