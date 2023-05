'No conozco Europa', asegura general Sandoval sobre viajes

Luego que se diera a conocer diversos viajes que ha realizado el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional (Sedena), al extranjero acompañado por su familia en jets del Ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en buenos restaurantes, viáticos en suficiencia, visitas a lugares emblemáticos de las ciudades visitadas, el titular del Ejército aseguró que estos viajes han sido de carácter oficial y no de vacaciones.

Al manifestar que "no conozco Europa", el general afirmó que desde hace 20 años no ha salido de vacaciones.

Frente al presidente López Obrador, el secretario aseguró que en los viajes que ha realizado y que lo ha acompañado su familia es porque así lo marcan los protocolos de los eventos, puesto que hay actividades en donde participan las familias y esposas de los ministros y secretarios de ejércitos.

Señaló que en la presente administración solo ha ido a Estados Unidos en dos ocasiones; a Brasil para la Conferencia de Ejércitos Americanos, y a Centroamérica y Cuba el año pasado en donde acompañó al presidente López Obrador a la gira que llevó a cabo por estas naciones.

"Son viajes que tiene una situación oficial y no viajes de vacaciones, no he salido de vacaciones desde que soy general brigadier desde hace aproximadamente 20 años no he podido salir de vacaciones. Siempre he tenido cargos que absorben el tiempo y no permiten disfrutar de esto".

"Nunca he ido a Europa, como secretario de la Defensa nunca he volado hacia Europa, he ido solamente, sólo conozco París. En la administración anterior me tocó ir por cuestiones de trabajo en dos ocasiones para iniciar pláticas o las Juntas de Estados Mayores México-Francia, es la única ciudad de Europa que conozco".

"En los viajes que he realizado son viajes que se han efectuado aquí en el continente. He ido a Estados Unidos dos veces, he sido a Brasil a la Conferencia de Ejércitos Americanos; he ido a acompañado al señor presidente a la gira a Centroamérica donde tuve la oportunidad por primera vez de conocer algunos países centroamericanos incluyendo Cuba", dijo.

En Palacio Nacional, el general detalló que en algunos viajes es acompañado por sus familiares porque dentro de las actividades participan las familias o esposas de los ministros o secretarios de los ejércitos.

Reconoció que también en estos viajes es acompañado por un grupo de ayudantes que lo auxilian en las diversas actividades que se desarrollan en los eventos.

"En algunos países me han acompañado mi familia porque dentro de las actividades que hacemos en la conferencia de Ejércitos americanos, en las reuniones de ejércitos y dentro de los protocolos está en que lleve uno a las familias, así es una forma que se ha estilado desde hace mucho tiempo y se planean actividades oficiales para los años, para los funcionarios que van, secretario o ministros de defensa o las señoras por separado o también de manera conjunta, unidos.

"Por eso me acompaña mi familia y yo tengo un grupo de ayudantes que me auxilian e todo lo que tengo de desarrolla y en estos viajes también auxilian a mi familia para poder cumplir con los compromiso que se hacen dentro de lo que programan".

"¿Algún viaje secretario que se haya cancelado la participación de usted y que de todas manera haya viajado su familia y si es tradicional también que vayan muchos compañeros?", se le preguntó.

"No, ningún viaje. El que mencionaron de Rusia, sí fueron efectivos personal militar. Participamos antes de la guerra con nuestras bandas de música porque hay un mecanismo dentro de esto que les menciono en donde hay pues eventos musicales, eventos de bandas de música. Fue en Rusia, Torres Spásskaya, este es el nombre del mecanismo y ahí participaron personal militar.

"Pero repito nunca, nunca he ido a Europa de vacaciones y tengo más de 20 años que no salgo de vacaciones", reiteró.