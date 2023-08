Niurka y su familia reciben a Emilio Osorio en la calle; no fueron invitados a la gala de La Casa de los Famosos México

La polémica Niurka Marcos dejó entrever que no fue invitada a la gala de La Casa de los Famosos México, presuntamente por señalar en varias ocasiones un posible fraude y favoritismo en el reality show.

Con un video en sus historias de redes sociales, Niurka mostró que no se le permitió el acceso al foro de La Casa de los Famosos México para la Gala del Quinto Finalista, impidiendo así que pudiera recibir a su hijo, Emilio Osorio, quien se convirtió en el quinto finalista del programa.

Niurka, acompañada de Romina, Kiko y su nuera Kimi Ishawara, se encontraba afuera de La Casa de los Famosos México, ubicada en Coatepec, Estado de México. Todos se refugiaron en una gasolinera y luego se trasladaron justo enfrente de Endemol para mostrar su apoyo a Emilio.

Niurka expresó su frustración a través sus historias de Instagram, reclamando que no les permitieron entrar ni a ella ni a los familiares de Emilio Osorio y que incluso invitaron a su hermanito, pero no a ellos. Mientras tanto, Kiko compartió un video en el que mencionó que estaban allí afuera porque no fueron requeridos, pero intentarían gritarle a Emilio.

En sus videos, declararon que a pesar de no haber sido invitados a la gala, Niurka y su familia esperaron afuera de La Casa de Los Famosos México para poder ver a Emilio Osorio.

Después de un tiempo de espera, finalmente lograron encontrarse con él en la calle, en lo que calificaron como un reencuentro emotivo y lleno de alegría, aunque para algunos periodistas, Niurka indicó que consideraba "injusta" la salida de Emilio Osorio de La Casa de los Famosos.

EMILIO OSORIO, EL ÚLTIMO EN DEJAR LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO

Este viernes pasado, Emilio Osorio se convirtió en el quinto finalista y el último en abandonar el reality show de La Casa de los Famosos México, antes de la gran final de este próximo domingo.

Así, el ganador de La Casa de los Famosos México se definirá entre Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Sergio Mayer, para el último programa que se llevará a cabo el próximo domingo 13 de agosto.

Con un video en sus historias de redes sociales, Niurka mostró que no se le permitió el acceso al foro de La Casa de los Famosos México para la Gala del Quinto Finalista, impidiendo así que pudiera recibir a su hijo, Emilio Osorio.