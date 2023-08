Niña extranjera conquista la red al preferir comer pozole mexicano que 'chicken nuggets'

Luego de la polémica con Yahritza y Su Esencia, varios internautas han hecho videos y memes de todo tipo. Varios no perdonaron que a los integrantes de la agrupación no les gustara la comida mexicana, y otros detalles de la Ciudad de México como el ruido.

Al parecer, los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez no pensaron que sus observaciones llegarían tan lejos; pues luego de darse a conocer la entrevista donde dijeron que no les gusta el picante y que uno de ellos sólo come "chicken", los internautas pidieron cancelarlos.

Además, sus seguidores en redes sociales disminuyeron notablemente. Hay que recordar que su sencillo "Frágil" junto a Grupo Frontera, obtuvo los primeros lugares de popularidad en distintas plataformas.

Aunque Yahritza y su hermano Jairo ofrecieron una disculpa pública, los mexicanos no la aceptaron.

De acuerdo con un artículo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), "el 16 de noviembre de 2010, la Unesco declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la gastronomía mexicana".

La variedad de sabores y colores hacen que la comida de México sea toda una experiencia. Incluso hay quienes han intentado replicar nuestros platillos en el extranjero; no obstante, el verdadero sabor está en los hogares del país.

Lo anterior, parece estar claro para una pequeña que causó revuelo en TikTok por preferir comer pozole que "chicken nuggets".

En el video también se observa que disfruta del platillo y lo sorprendente es que no es el único, sino que sus familiares le dan comida típica de México y ella se emociona.

En otro de los videos difundidos por la cuenta @los_foristers, aclaran que el papá de la niña es mexicano.

Y tal como pasó con el niño que quería ser mexicano sólo para comer quesadillas; los usuarios citaron a la finada cantante costarricense-mexicana, Chabela Vargas, quien dijo: "Un mexicano nace donde sea".