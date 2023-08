Níger eleva alerta de fuerzas armadas previo a reunión de Cedeao

La junta golpista en Níger decidió hoy elevar el nivel de alerta de las fuerzas armadas después de acusar a Francia de tratar de desestabilizar el país africano, 24 horas antes de la prevista reunión de los líderes de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao) para estudiar un posible uso de la fuerza contra los golpistas.

En un nuevo comunicado leído hoy en la televisión pública por el coronel Amadou Abdramane, portavoz de la junta del Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria (CNSP), los militares acusaron a Francia de violar el espacio aéreo del país, cerrado desde el pasado día 6 después de expirar el ultimátum que les dio la Cedeao para restablecer el orden constitucional, bajo amenaza de una acción militar.

Los militares también acusaron hoy a Francia de liberar de manera "unilateral" a 16 terroristas para que estos últimos "ataquen posiciones" militares en la región de Tillaberi, en el suroeste de Níger.

Por su parte, el Gobierno francés rechazó tajantemente las acusaciones emitidas por la junta militar nigerina y las calificó de "maniobra de distracción".

La junta, que dio un golpe de Estado el 26 de julio, denunció que hoy fue atacada una posición de la Guardia Nacional nigerina en Bourgou-Bourgou, donde se encuentra una importante mina de oro en la región de Tillabéri (suroeste), y añadió que se desconoce por el momento el balance de víctimas.

"A través de una comunicación directa con los socios occidentales, el comportamiento de las fuerzas francesas fue condenado por liberar de manera unilateral elementos terroristas presos", aseveró el coronel nigerino.

LOS MILITRARES RECHAZAN LA MEDIACIÓN INTERNACIONAL

La junta acusó a Francia de querer -con su acción- "desacreditar" a la junta, de "crear una ruptura con el pueblo que le apoya" y de "crear un sentimiento de inseguridad generalizada".

Y declaró que el líder del CNSP, el general de brigada Abdurahamane Tiani, ordenó al conjunto de las Fuerzas de Defensa y de Seguridad (FDS) "elevar el nivel de alerta", y llamó al pueblo a la "movilización" y a las autoridades competentes a denunciar a Francia ante las jurisdicciones e instancias internacionales.

Además, el CNSP denunció que un avión militar de tipo A400 M sobrevoló el espacio aéreo de Níger entre las 06.39 (05.39 GMT) y 11.15 (10.15 GMT) y lo acusó de "cortar voluntariamente todo contacto con el control aéreo".

Estas acusaciones se producen en vísperas de una segunda cumbre extraordinaria de los líderes de la Cedeao en Abuya (Nigeria) para decidir cuáles serán sus próximos pasos, después de que su ultimátum de siete días para que los golpistas se retiren expiró el pasado día 6.

Ante estas amenazas, la junta militar advirtió de que cualquier acción militar contra su territorio tendrá una respuesta "instantánea" y "enérgica".

Los golpistas siguen sigue rechazando las iniciativas regionales e internacionales después de su negativa ayer, martes, a recibir una delegación tripartita de mediación compuesta por representantes de la Cedeao, la Unión Africana y la ONU.

No obstante, Tiani, se entrevistó hoy con autoridades religiosas de Nigeria y Níger, entre ellas el ex gobernador del Banco Central de Nigeria y ex emir de Kano (la mayor ciudad del norte de Nigeria), Alhaji Muhammadu Sanusi II, y el líder del sultanato de Damagaram (situado en Zinder, localidad del sureste de Níger), Aboubacar Sanda.

NUEVO FRENTE CONTRA LOS GOLPISTAS

Mientras, el exministro de Estado del gobierno nigerino depuesto, Rhissa Ag Boula, importante exlíder rebelde tuareg, anunció anoche la creación del "Consejo de Resistencia por la República" contra el golpe de Estado y anunció su "apoyo indeclinable" a las iniciativas de la Cedeao.

Por su parte, el Partido Nigerino para la Democracia y el Socialismo (PNDS-Tarayya), del depuesto presidente de Níger, Mohamed Bazoum, pidió hoy a la comunidad internacional intervenir para "salvar al mandatario, retenido desde el día del golpe en el Palacio Presidencial y que rechaza hasta ahora presentar su dimisión.

El partido gubernamental acusó a los golpistas de "imponer condiciones de vida drásticas, crueles e inhumanas" contra el presidente depuesto que -según la misma fuente- se encuentra desde hace casi una semana sin electricidad, agua y comida fresca y privado de la visita de su médico.

Las posibles acciones militares han dividido al continente africano, con los gobiernos de Nigeria, Benín, Costa de Marfil y Senegal confirmando de una manera clara la disponibilidad de sus ejércitos para intervenir en territorio nigerino.

En el otro extremo, Mali y Burkina Faso, países cercanos a Moscú y gobernados por juntas militares, se oponen al uso de la fuerza y alegan que cualquier intervención en Níger equivaldría a una declaración de guerra también contra ellos.