Niegan declaratoria de desastre por sequía

Durango no ha podido acceder a una declaratoria de desastre natural ni a recursos extraordinarios por la sequía, reconoció el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

"Ya la mandamos, a Protección Civil y antier nos acaban de responder en negativo, no tenemos todavía las características para poder decir que es un desastre natural por el calor, ni modo, hicimos la lucha", externó.

Y tampoco se ha podido obtener recursos extraordinarios para afrontar la situación, "ya andamos en eso, no hemos podido lograr ningún apoyo extraordinario, nada más de la Conafor, que si veo a la Conafor muy metida en el tema de los incendios forestales. Pero no hemos podido recibir otro apoyo, nos dijeron que no; parece que a los que luego hacemos buena chamba nos castigan".

"Es como en seguridad, reparten a veces el recurso a los estados que tienen más inseguridad y le digo yo: 'oye ¿y nosotros que nos la estamos partiendo en el territorio?'. Para mí es bien complejo poder estar blindando la carretera con Sinaloa y luego mi frontera con Chihuahua, la frontera con Zacatecas, un pedazo de la frontera con Nayarit allá en la zona indígena y estamos a 10 horas de distancia, y deberíamos de recibir un poquito más porque aparte somos de los estados más seguros, pero así están las reglas de operación", indicó.

Agregó que ya se empezaron a ver algunas nubes, por lo que se espera que ya lleguen las lluvias ya que en la actualidad Durango le está haciendo frente a la sequía solo, a través de aspectos como el alimento para ganado. "Si no llueve, vamos a tener que dar otra vuelta porque si no van a empezar a caer las cabezas de ganado como si fueran moscas", advirtió.

Asimismo, dijo que el próximo 08 de julio se dará un "regalo a la ciudad" y tiene que ver con el medio ambiente ya que lo que está pasando en el mundo, no solamente en Durango "no es otra cosa más que nos estamos acabando el planeta".

Refirió que Durango ha llegado a temperaturas históricas de 40 grados y de ahora en adelante puede seguir así.

Añadió que ya van 150 incendios forestales y dos se reactivaron, por lo que si no llueve se puede seguir complicando.

Comentó también que toda el agua que produce la sierra de Durango llega a otros estados vecinos, pero en los incendios forestales, "nada más nosotros le entramos".

Hasta ahora van 60 mil hectáreas afectadas y poderlas recuperar será muy tardado, por lo que enfatizó que se tienen que sembrar árboles y educar a las personas en una cultura de sustentabilidad.