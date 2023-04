Niegan acceso a Lorena Herrera y otros famosos que buscan visitar a Maribel Guardia

Tras la repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia, varios han sido los famosos que se han dado cita a fuera de la casa de la actriz con la intención de poder verla y expresarle su apoyo en estos momentos tan complicados.

Sin embargo, los intentos de acercarse a la costarricense han sido en vano, pues no se ha permitido el acceso a nadie, fuera de la familia. Personalidades como Alma Cero, Germán Ortega y Yadhira Carrillo ya se han presentado al domicilio ubicado al sur de la Ciudad de México, pero ninguno ha podido entrar.

Lorena Herrera fue otra de las famosas rechazadas a la entrada de la privada en la que vive Maribel y según explicó a los medios de comunicación, decidió buscarla luego de enterarse de la noticia cuando se dirigía a Televisa.

"Me levanté, iba al programa 'Hoy', cuando iba hacia el programa fue que me dijeron, yo no lo había visto", contó Herrera a su llegada.

Además, la actriz justificó que su amiga no haya permitido el acceso a varios compañeros después de la sorpresiva noticia de que su hijo fue encontrado muerto en su habitación mientras ella se encontraba trabajando en el teatro.

"No he podido hablar con ella porque todo mundo quiere hablar con ella y yo creo que hay que respetar el dolor por el que ella está pasando", señaló Lorena, quien tuvo que retroceder su camioneta al recibir la negativa de entrada.

La actriz y cantante pidió entender el dolor tan grande por el que Guardia está pasando y sobre todo ser empáticos: "Estos momentos cada quien debe de saber cómo los afronta y yo creo que sería muy doloroso para ella estar recibiendo a tanta gente que la amamos y que queremos estar con ella, entonces hay que respetar lo que ella haya decidido", opinó.

A través de sus redes sociales, la actriz de "Corona de lágrimas" agradeció las muestras de cariño; sin embargo, pidió respeto y privacidad, tanto para ella como para su familia, pues asegura que no tienen las fuerzas para salir al público.