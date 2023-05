Niega director de Seguridad Pública de Gómez Palacio supuesta agresión contra funcionario municipal 

El director de Seguridad Pública de Gómez Palacio, Ivan Torres, negó que algún funcionario municipal de esta ciudad haya sido agredido mediante la detonación de algún arma de fuego el pasado lunes como se informó en redes sociales a través de la cuenta "Código Rojo".

En dicha cuenta se informó que Jesús Valdez, subdirector de la Feria de Gómez Palacio en la actual administración municipal, había recibido dos impactos de bala en la colonia Hamburgo, cosa que el director de Seguridad Pública negó tajantemente y explicó que aunque sí hubo detonaciones de arma de fuego no fueron en contra de ningún miembro de la Administración Municipal de Gómez Palacio o de sus organismos descentralizados.

"El pasado lunes 15 de mayo, aproximadamente a las 19:30 horas, se suscitó un hecho violento en la colonia Hamburgo donde una persona fue agredida y recibió dos impactos de arma de fuego en su vehículo. La persona afortunadamente resultó ilesa y el día de ayer salió una nota malintencionada", dijo.

Los hechos, sí ocurrieron en la colonia Hamburgo; donde el conductor de una camioneta pick up de la marca Dodge, línea RAM, modelo 2019, color blanco, con placas de circulación del estado de Durango, fue agredido pero el Ayuntamiento niega qie se trate de un funcionario municipal.

"No tenemos claro cuál fue el móvil de la agresión en virtud de que el vehículo se localizó cuatro cuadras después de lugar y el afectado refiere que son dos sujetos; uno de los cuales portaba un arma de fuego. El afectado está plenamente identificado como Melchor 'N' pero el día de ayer se metió una nota en redes sociales concretamente en Facebook en Código Rojo Laguna diciendo que esa persona trabaja en el municipio, lo cual es totalmente falso", dijo Torres.

El director de Seguridad Pública, Iván Torres, confirmó que las autoridades ministeriales a través de la Fiscalía estarían involucrados cargo de la investigaciones correspondientes.

"Lo tiene la Fiscalía, que está integrando la carpeta de investigación y debido a la secrecía de la misma se mantiene la reserva del caso y precisar que no es la persona que refiere la nota de Código Rojo", insistió el director, quien aseguró:"Es preciso mencionarlo y aclarar que dicha persona (la agredida) no trabaja en el Ayuntamiento y la persona a la que se refieren en la nota sí trabaja en el Ayuntamiento pero no es la persona de este hecho suscitado en Hamburgo. Creemos que es una nota malintencionada porque la persona a la que se refiere no tiene nada que ver con el hecho violento ni es el afectado", enfatizó el director de la corporación.