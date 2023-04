Nicolás Freire asegura que Pumas necesita 'un golpe de confianza'

Este fin de semana, los Pumas juegan la primera de cuatro finales para ganarse un lugar en la zona de repechaje de la Liga MX y evitar la humillación de no clasificar por segundo torneo consecutivo a la fase final. Su capitán, Nicolás Freire, reconoce que el tiempo se acaba, pero una victoria les devuelve la vida.

"Necesitamos ese 'golpecito' de confianza en el resultado. Desde mi experiencia acá, me acuerdo cuando entramos al repechaje por atrás ganando contra Cruz Azul y terminamos eliminando al América en el Azteca, que era líder y con récord de puntos. Necesitamos ese triunfo que entrando al vestidor, sintamos que al fin todo lo que trabajamos nos dé ese resultado que necesitamos y una vez ahí podemos ir por todo", declaró en conferencia de prensa previa al partido contra el Atlético de San Luis este domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

Actualmente, los universitarios arrastran una racha de cuatro partidos consecutivos con derrota, situación que los mantiene en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 11 puntos, a dos del Atlas, equipo que ocupa el último lugar de la zona de repesca. Por si fuera poco, en el área que cubre el capitán argentino, Pumas es la cuarta peor defensiva con 25 goles en contra.

"A mí me duele, trato de ponerle la mejor onda porque nos tenemos que levantar, venimos de palo tras palo, pero tenemos que seguir luchando mientras los números den. Me duele un montón, hay momentos donde me da vergüenza. Una característica que tiene la Liga MX es que todos los equipos tienen buenos delanteros que definen partidos. Siento que sí nos ha pasado factura, que nos lleguen una vez y nos hacen un gol", agregó Freire.

Finalmente, el futbolista, que ya pasó por los ciclos de Andrés Lillini, Rafael Puente del Río y ahora Antonio Mohamed, confesó que los últimos partidos de temporada regular ya se viven como unos de Liguilla o de repechaje, donde todo está en juego en 90 minutos.