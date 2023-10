Nicky Jam anuncia su retiro de la industria musical

El cantante Nick Rivera Caminero, conocido artísticamente como Nicky Jam, sorprendió a sus seguidores al anunciar su inesperado retiro de la industria musical. Tras años de éxitos, colaboraciones internacionales y una transformación significativa en el mundo del reguetón, esta noticia marca un hito en la vida del famoso.

En su cuenta de Instagram, Nicky Jam compartió la noticia de su retiro con las palabras: "Mi gente, pronto me retiro, pero este es mi legado Motivación y Superación… coming son". Acompañando su mensaje, publicó un video que recopila momentos de su serie biográfica producida por Netflix en 2018 , "Nicky Jam: El ganador". El video destaca sus logros, encuentros con fanáticos, participación en Rápidos y Furiosos, así como los desafíos personales que enfrentó, incluyendo problemas con las drogas y la depresión.

A pesar de la sorpresa que generó en sus seguidores, muchos aplaudieron la noticia, ya que el artista también anunció que realizará una gira mundial y lanzará su último álbum. Los fanáticos expresaron su apoyo en los comentarios: "No! Todos los grandes se despiden", "Me motivas a no rendirme, eres un ejemplo de superación", "Mi cantante favorito. Gracias por inspirarnos", "Te admiro", "Gracias por tanto, leyenda". "Es un buen viaje y el final será excelente, muchas gracias @nickyjam por disfrutar de tu música y hacernos soñar con ella", escribieron.

Según un artículo de "El Mundo" de febrero de 2021, las cifras que dejó Nicky Jam hasta esa fecha testimonian su éxito en la industria musical. Sus canciones más populares en plataformas como YouTube y Spotify acumulaban más de 1,000 millones de reproducciones, destacando Travesuras. Además, su colaboración con J Balvin en X también obtuvo la atención de más de 2 millones de fanáticos del pop latino.

Nicky Jam se convirtió en una de las figuras más populares del género, y se estima que acumuló una fortuna de seis millones de dólares, una cifra que probablemente habría seguido creciendo de no ser por el impacto de la pandemia, como señala el artículo.

Sin embargo, la vida del artista no ha estado exenta de desafíos.