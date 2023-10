Nicki Nicole pide disculpas tras declaraciones sobre Peso Pluma: 'me puse nerviosa'

La cantante Nicki Nicole pidió disculpas después de haber recibido cientos de críticas por hablar de su romance con Peso Pluma, comparando supuestamente al cantante con un perro.

Fue a través del canal de YouTube titulado Podcast El Despelote donde la cantante argentina habló sobre su aparente relación con el cantante de corridos tumbados.

Ahí, la joven mencionó: "Nos estamos conociendo... los amigos se agarran de la mano, ¿no?, te doy una mano y se ayudan", sin embargo, lo polémico vendría cuando en tono de broma, la interprete lo comparó con un perro y una bolsa de mano.

Estas declaraciones desencadenaron un sin fin de críticas y comentarios en contra de Nicki Nicole, por lo que a la cantante no le quedó de otra más que usar sus redes sociales para hablar de esta polémica y disculparse por lo antes mencionado.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la argentina escribió que se retractaba de estas palabras, asegurando que se había puesto nerviosa por la pregunta:

"Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo, pero me puse bien nerviosa x la pregunta, pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo".

A pesar de esto, usuarios continuaron con los ataques y le recriminaron que ella siempre negaba su relación, y que no era la primera vez que se expresaba de esa manera de Doble P.

"No es la primera vez, ya van varias. Él siempre te presume en todos lados mientras que tú vas a radios donde públicamente se dedican a insultarlo y a reírse de él, aquí no hay nada sacado de contexto", comentó un internauta.

Pero, ¿qué opina Peso Pluma de esta polémica?

Por su parte, el mexicano también envió un mensaje y no dudó en salir en defensa de la cantante, escribiendo lo siguiente: "Al igual que Uds somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado".