Negocios pasan calor sin agua y sin energía

La onda de calor que se vive en la Comarca Lagunera se ha acentuado por los continuos "apagones" en el suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que alteran la operación de los aires acondicionados, abanicos y pozos de agua.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Torreón, dijo que se vive una crisis tanto en el sector productivo como en el doméstico por el deficiente servicio de parte de la CFE, prueba de ello es que esta semana han enfrentado cortes en el suministro un día sí y otro también en zonas como el Centro, bulevar Independencia, El Fresno y el suroriente del municipio.

"Desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde se presentan interrupciones constantes en diferentes puntos de la ciudad, nos han reportado mucho esta situación, entonces, además de que se afecta a las casas, se afecta a las bombas de Simas, nos quedamos sin agua, en los negocios afecta porque se apaga el sistema y tarda de 15 a 20 minutos retomar la actividad, estamos perdiendo ventas por este tema y sin agua, no se pueden asear los baños", comentó.

Consideró que se requieren acciones definitivas por parte de la Comisión Federal para que ya no se presenten este tipo de interrupciones, que afectan la productividad y los servicios.

Indicó que esta semana se ha acentuado el calor en la región lagunera y pareciera que también los "apagones", que han sido más constantes, lo que deriva en que arrecien las altas temperaturas en los negocios.

"Este jueves se fue la luz en los Fresnos a las 5 de la tarde y no volvió hasta después de las 12 de la noche", expresó.

Serna Muñoz dijo que han tenido comunicación con la CFE y se les indica que se está trabajando en el tema, pero no se resuelve.

BAJONES EN RESTAURANTES

Por su parte, Eduardo Nieto Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), señaló que se han observado "bajones" en el voltaje de los establecimientos, que muchas veces afectan la operación de aires acondicionados o abanicos, afectando la operación en estos sitios.

"Estamos buscando el acercamiento con CFE, es un tema que debemos mediar porque el agremiado se desespera, tener un bajón de luz con el restaurante lleno te pega mucho, en el Centro se va mucho la luz, en el Fresno, necesitamos atención inmediata", comentó.

Explicó que han observado que, con el aumento de las temperaturas es que la gente no hace uso de las terrazas, sino que prefieren sentarse en las mesas del interior, donde haya clima y definitivamente que no llegue el sol. Indicó que, hasta el momento, no se ha registrado ningún desabasto de hielo o de cerveza.

Cabe señalar que este viernes se registraron temperaturas máximas extremas de 44.7 grados centígrados en Torreón, apenas una décima por debajo del récord histórico de esta ciudad, que es de 44.8 grados al abrigo.