Natti Natasha estrena su nuevo álbum Nasty Singles, en donde explora sentimientos extremos

Natti Natasha se prepara para disfrutar de las fechas decembrinas en compañía de su familia y escuchando las canciones de su más reciente álbum “Nasty Singles”.

Natasha dijo que le gusta comer arroz con habichuelas y ensalada de papa en las celebraciones de fin de año y, a diferencia de su éxito con Becky G, Sin pijama, a la estrella dominicana le gusta estar bien abrigada con ropa para dormir.

Nasty Singles, afirmó, se creó en el último año y medio en el que ha pasado por un sube y baja de emociones que le ha hecho madurar mucho.

“Adquiriendo mucha sabiduría, mucho conocimiento”, señaló en entrevista por videollamada desde Miami. “A mí me ha tocado aprender bastante”.

Estas experiencias las refleja en Nasty Singles. En inglés “nasty” significa peligroso, violento, malo y desagradable, pero para Natasha es “extremo” y dice que tiene un alter ego que se llama Nasty Nat.

“En mi mundo, es el extremo de un sentimiento de cada ser humano”, señaló.

Con el lanzamiento del álbum el jueves por la noche, Natasha presentó el sencillo Ya no te extraño, que habla de un festejo al dejar atrás una relación tóxica, ya sea de sentimental, de amistad o incluso familiar.

La canción tiene dos versiones, una más urbana-pop con trompetas de mariachi y otra más bailable de cumbia.

“La canción dice ‘dime ahora pa’ qué tú me estás buscando’ o por qué tú me extrañas ahora si yo siempre estuve ahí y nunca me valoraste”, señaló Natasha. “Ahora yo estoy disfrutándome la vida, bebiendo Tasha, tequila y ron”.

Tasha, dijo Natasha, es su marca de vino espumoso rosado producido en Bordeaux, Francia. Suena parecido a tacha, que en slang mexicano se usa para definir un tipo de droga sintética.

“Estamos dentro de lo legal”, dijo Natasha al aclarar a qué se refería.

Cuando empezó a componer la canción hace unos 2 años se llamaba Te extraño, pero decidió cambiar la letra para demostrar lo contrario.

“Esa canción yo tengo dos años que la vengo trabajando”, refirió Natasha, quien compuso la letra junto con Marcos A. Ramírez. El tema es producido por Los Legendarios, Daddy Yankee y Raphy Pina.

En el video Natasha aparece en un establo con caballos y luce sombrero y blusa de vaquera.

“Van a ver a una Natti empoderada, sexy”, destacó. “Van a sentir un sentimiento de liberación y yo creo que es lo que todas las mujeres sentimos cuando ya podemos salir de esa relación tóxica, de cuando por fin nos encontramos y nos sentimos más hermosas”.

Para aquellos que se sientan tristes o sentimentales les recomendó escuchar Tu tattoo, quienes siguen en el proceso de dejar atrás una relación, también pueden escuchar Otro caption y aquellos que se quieran sentir más sexis les propuso escuchar Tu perrota.

Kokorota, la canción con la que empieza el álbum, es un tema dedicado a las mujeres.

“Una mujer que se empodera, que se supera, que cree en ella, que tiene fe y que crece, pase lo que pase alrededor de ella, es una kokorota”, dijo Natasha.

“Yo estoy segura de que todas somos nuestra mejor versión todos los días, sin importar qué. Todas las situaciones que tenemos alrededor por más grandes o pequeñas que sean nos hacen más grandes”.

“Y siento que eso es muy importante para todas las mujeres ahora mismo. Yo soy una kokorota porque el público me hace una kokorota, porque me ha apoyado todo este tiempo y me da la fuerza de yo seguir todos los días sin importar qué y siento que cada mujer es una kokorota”.

El álbum tiene seis canciones recién lanzadas, incluyendo también Ándale, y otras que el público ya ha tenido oportunidad de disfrutar como Lokita con María Becerra, No pare (Remix) con Tokischa, Wow BB con El Alfa y Chimbala o Mayor que usted con Daddy Yankee y Wisin & Yandel, la última una especie de respuesta a la clásica Mayor que yo, parte 2 de Wisin & Yandel.

“Estas son canciones que no solo me hacen una artista del momento, me he puesto el cometido de ser una artista para siempre”, resaltó Natasha.

Para sus propósitos de 2024, Natasha quisiera seguir creciendo dentro y fuera de la música.

“Siento que me falta muchísimo por hacer, me siento nueva, siento que no he tocado todos los puntos que tengo que tocar, siento que hay colaboraciones ahí afuera que no he hecho todavía y siento que hay corazones a los que aún puedo llegar”, señaló. “Me gustaría también actuar, es algo que me encantaría”.