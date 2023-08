Natalie Portman y su esposo se separan tras infidelidad

Luego de que hace unos meses se diera a conocer que el esposo de Natalie Portman, Benjamin Millipied, le había sido infiel con una mujer 20 años más joven que él, una fuente cercana a Portman informó a "US Weekly" que la actriz ya tomó la decisión de separarse de quien fuera su marido por más de 10 años.

La ruptura se da a conocer, después de que la pareja tratara de dejar atrás los problemas, pues en junio corrió el trascendido que, pese a haber descubierto el engaño de su marido, Natalie estaba tratando de recobrar la confianza en él por el bien de los hijos que comparten.

Fue en junio pasado cuando "Page Six" publicó la historia de que, luego de más de una década de relación, Natalie y Benjamin estaban presentando problemas en su matrimonio y que, de hecho, en 2022 habían vivido una separación que no fue dada a conocer públicamente, debido a que la actriz es "increíblemente privada" en los asuntos de su vida personal. Sin embargo, lo reportado por medios internacionales, sugería que el romance extramarital que el ex-bailarín francés vivió, no se había producido en ese lapso, sino en una época en la que sí estaba a lado de la actriz.

El medio detalló que Natalie se habría descubierto de la infidelidad en marzo del 2023, enterándose que Millipied se involucró con la activista climática Camille Étienne, de 25 años, episodio del que supuestamente se habría sentido muy arrepentido, por lo que habría pedido a su esposa una oportunidad para que volviera a confiar en él, a lo que Portman accedió pues, a finales de mayo, se les vio juntos asistiendo a un concierto de Beyoncé y dándose un beso en las calles de París, lo que en su momento sugirió que la reconciliación entre ellos iba viento en popa.

Sin embargo, el coreógrafo volvió a ser captado con la joven días después. A los pocos días, Natalie fue vista el pasado 4 de agosto paseando por las calles de Sydney sin su anillo de casa, lo que avivó los rumores de que se habían separado definitivamente. Fue entonces, que a escasos tres días, "US Weekly" obtuvo la exclusiva de su ruptura por una supuesta fuente cercana a Portman que habló de la postura de la actriz en este momento.

"Después de que salió a la luz la noticia de su aventura, han estado tratando de trabajar en su matrimonio, pero actualmente están fuera", indicó.

Además, aclaró que para la actriz, la infidelidad de su esposo fue un episodio insignificante para él, descartando que los problemas que los hicieron separarse, en principio, tuviera relación con ese romance, pues a pesar de que la actriz fue expuesta ante el ojo público luego del engaño de Millipie ella siguió luchando, al tratar de salvar su relación, motivada por Aleph y Amalia, de 12 y 6 años, los hijos que tienen en común, sin embargo, no pudieron resolver los problemas que aquejaban a su relación.

"Natalie cree que la aventura de Benjamin fue una relación breve y estúpida que no significa nada para él, por lo que estaba dispuesta a ver si era capaz de reconstruir su confianza".

La pareja se conoció en 2009, en el set de "El cisne negro", cinta que Portman protagonizaba y en la que Benjamin participaba como actor secundario y coreógrafo. En 2018, la actriz reveló en "SiriusXM Town Hall" que su relación tuvo lugar como una historia de amor emocionante, pues él le enseñaba pasos de baile cuando la atracción que sentían aún no era explícitamente verbalizada: "Creo que estaba en el país de los sueños, ya sabes, una de esas historias románticas… Definitivamente fue emocionante y divertida. Fue hermoso. No sé sobre instantáneo. Fue como si realmente llegara a conocerlo y fue entonces cuando me pareció, 'Oh, esta es la persona'".