Natalia Lafourcade regresa a México y anuncia tres conciertos

Hace poco más de ocho meses que el disco producido en Francia junto a Adán Jodorowsky, de la cantante Natalia Lafourcade fue publicado, después de que en Nueva York ya había sido presentado en directo, sin siquiera haberse lanzado oficialmente.

Después de eso la también compositora estuvo presentando el disco en distintas ciudades de Estados Unidos y Europa, lo que comenzó a provocar la duda entre sus fans: ¿Por qué no comenzar por México?

La respuesta de Lafourcade ante la prensa fue que las circunstancias no se lo habían permitido, pues después del lanzamiento oficial del disco, presentó un podcast para contar su elaboración, y con ello un libro explicando sus procesos creativos, toda una experiencia.

"Ha sido un proyecto que me ha recordado todas las áreas de mi jardín interno, y me ha empujado a no tener miedo de arriesgar a nivel creativo y artístico. Eso es el show, la historia detrás de la portada del disco: un espacio más onírico, más surrealista, de un rincón de mi mente que ni yo misma me había permitido entrar", comentó la originaria de la Ciudad de México.

Las canciones, incluyen composiciones que realizó desde 2018, que incluyen su sanación de una ruptura, su alejamiento y regreso a la música de la mano de artistas como El David Aguilar, que la incitaron a grabar un disco, y así lo hizo con temas que ya le pertenecen al público como "De todas las flores", "Pajarito colibrí", "María la curandera", entre otros.

"Es un momento muy importante, un parteaguas en mi camino artístico. No sabía que podía hacer esto, y me abre nuevas ramas en la cantidad de cosas que puedo ir explorando sobre la marcha", aseguró Natalia.

Las fechas para México serán únicamente tres después de presentarse en Sudamérica, cosa que indica potenciará cada una de las fechas en territorio mexicano el 7 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, el 22 de noviembre en el Auditorio Citi Banamex, en Monterrey, y 26 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

"Hacer todo primero y después México nos va a permitir un show perfecto, sin el nervio después de cinco años sin girar, desde 2018", dijo este jueves en una conferencia de prensa en Ciudad de México", señaló.