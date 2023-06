Nada más quedamos dos: Esteban Villegas

"Nada más quedamos dos", dijo el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, en relación a la reciente jornada electoral que vivió el vecino estado de Coahuila, en la que el abanderado de la también coalición entre el PAN, PRI y PRD, Manolo Jiménez, obtuvo una holgada ventaja, por lo que también se dijo muy contento. En esa elección el tricolor perdió el Estado de México, que será gobernado por Morena.

"La verdad es que súper contento de los resultados en Coahuila pues ya nada más quedamos dos, pero vamos a hacer un gran trabajo; yo estoy convencido de qué Manolo va a ser un gran trabajo, ya lo ha demostrado, ha sido alcalde de Saltillo dos veces, conoce bien todo el estado; yo tengo una buena relación con él", dijo en su visita por Gómez Palacio.

Con esta elección serán, 21 estados Gobernados por el partido Morena, 2 por Acción Nacional (PAN); 2 por Movimiento Ciudadano; 1 por Encuentro Social y 1 más por el Partido Verde Ecologista.

Esteban Villegas, destacó que parte de este triunfo que se obtuvo el 4 de junio en Coahuila, se debe al trabajo que ha hecho el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

"Parte del triunfo, de todo el trabajo que hizo el equipo de Manolo y en una gran parte de la votación holgada que se dio, es porque tienen un buen gobernador en en Coahuila. Miguel es buen gobernador y yo creo que Miguel tiene mucho futuro político, es lo que yo creo, no he platicado con él todavía de su futuro".

En cuanto a la alianza de los tres partidos, Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que aún falta por afinar algunos detalles con miras al 2024.

"Yo creo que la alianza, tenemos que platicar cosas del fondo entre los tres partidos, porque de repente uno se nos quedan un poco abajo, hay que hacer una estrategia que nos que nos permita consolidar bien la alianza como lo hicimos en Durango".

En ese sentido, destacó que su gobierno, es el primero emanado por esta coalición, que aseguró, está dando resultados.

"Está funcionando y no es una repartición del pastel, es los mejores perfiles; a mi el PAN no me dijo, oye tiene que ser estos, me dijeron aquí están los perfiles yo los escogí dependiento de lo que yo creí que teníamos que hacer con ellos, aquí está Irasema (Kondo), la Secretaria de Salud que es proveniente del Partido Acción Nacional que está haciendo un gran trabajo en la Secretaría, la ha transformado junto con todo un equipo por completo, entonces estos mensajes son los que tenemos que mandar en todo el país para decir sí se puede y lo único que requerimos es volver a creer que la gente vuelvo a creer".

Y agregó, "yo creo que Manolo y yo vamos a jugar un papel importante por supuesto Miguel que está ya cerrando su gobierno y que está enfocado en eso, y jugará Miguel un papel muy importante en la elección del (20)24 en el país".