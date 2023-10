Muy quejumbrosa: Apio Quijano se lanza contra Noelia tras exponer malos tratos de las JNS y Kabah

Luego de que Noelia apareció en televisión abierta para denunciar los supuestos malos tratos que recibió de parte de las chicas de Kabah y JNS durante su participación en los 90's Pop Tour, Apio Quijano salió a defender a sus compañeras.

A través de la señal de Imagen Televisión compartieron la entrevista del cantante y exparticipante de La Casa de los Famosos México, quien se pronunció en contra de la intérprete de Tú.

"Pues mira, es una pena, es una pena que venga a nuestro país a hablar mal de nuestros artistas mexicanos, de entrada. Dos, en los ensayos, realmente los Kabah y las JNS, hablo por los 90's (Pop Tour), que somos un muy buen equipo, somos superrespetuosos y siempre hemos respetado los ensayos de cada uno", señaló Apio.

"A mí me hubiera encantado, aunque sea en los camerinos, pero tenía tanta seguridad que no nos permitían acercarnos a ella, ni siquiera estuvo en la reunión de todos los artistas", cabe señalar que los reportes previos indicaban que a las integrantes de Kabah y JNS no les había gustado la presencia de tanta seguridad de parte de Noelia.

Además, lo cuestionaron sobre lo que vivió Noelia en el escenario, en donde la altura de la Ciudad de México procovó que le falte el aire.

"Pues muy quejumbrosa esta entonces, ya hasta el aire le afectó también de México, lo siento muchísimo, que vaya a otro país, donde sea mucho más cómoda y feliz", concluyó Apio.

¿Qué dijo Noelia sobre JNS y Kabah?

En su visita al programa de Primera Mano, Noelia habló sobre su experiencia en el 90's Pop Tour, en dodne el periodista Gustavo Adolfo Infante la cuestionó directamente sobre los rumores de que había sido mal recibida por sus compañeras.

Primero respondió sobre el trato que recibió:

"Fue lo único. Yo los entiendo, hay que ser condescendiente... yo soy una cantante que corrí con la suerte de ser una cantante internacional desde el principio, y todo el elenco que está ahí no son cantantes internacionales, que fueron a Italia, España; que no les pasó lo mismo que a mí. Hay que ser condescendiente con ellos y entenderlos porque sí, nadie saludó", dijo.

"¿Quién te tiró mala onda?", le dijo Gustavo, a lo que Noelia respondió:

Noelia respondió: "Las de Kabah, pero bien feo, miran bien feo y te avientan una energía, yo soy hipersensible, yo lo sentí", agregó.

"Se me cruzó en el ensayo, la de pelo corto, me miró fatal", señaló.

"Lo de Jeans, es lo que estoy diciendo, las vi chiquitas. Vengo y les digo: 'Hola', para saludar porque estoy ahí y no contestan", señaló.