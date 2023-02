Música en un suspiro

Si bien los maestros han existido siempre, sus métodos han cambiado y evolucionado llegando a ser sumamente diferentes en forma y fondo. Por ejemplo, el método socrático, basado en preguntas incisivas que buscaban que el mismo alumno diera a luz al conocimiento, o el sistema Montessori, donde el maestro o más bien guía, es invitado a hablar el lenguaje del niño; o por qué no mencionar el sistema Waldorf, donde es la naturaleza misma la responsable de hacer seres íntegros, no sólo humanos, sino conscientes de su entorno. Están las escuelas pasivas, o las rígidas donde sólo se escucha la voz del maestro.

Las que enseñan cantando, etc. Ahora bien, ¿cómo enseñaba Mozart? Los incipientes métodos existentes en la época se podían contar con los dedos: Para estudiar el violín estaba el método de Tartini, el de Geminiani e incluso el de Leopold Mozart. Para estudiar flauta estaba el método de Johann Quantz, el maestro de Federico II, y para el piano estaba el CPE Bach. Todos estos textos no sólo contemplaban la enseñanza técnica del instrumento, sino que daban una visión general e integral de la música. Sin embargo, había otro estilo: aquel donde el aprendizaje no parecía aprendizaje. El maestro no sabía que era maestro y el alumno no sabía que era alumno. La práctica del día a día era la maestra. Este era el método de Mozart.

En la época de Mozart el método base de composición generalmente aceptado era el Gradus ad Parnassum de Joseph Fux. Definitivamente el maestro Mozart no era tan afecto a ese método pues lo consideraba seco y áspero. Hacia 1782 Mozart se dedicó al profundo estudio de Johann Sebastian Bach de donde salieron algunos ejercicios contrapuntísticos para trío de cuerdas. De hecho, se dice que cuando Constanza las escuchó se enamoró de tal manera de las fugas que en lo sucesivo no deseaba escuchar más que fugas...

El método Mozart consistía en copiar fugas…, sí, como lo oyes, pedía a sus alumnos copiar fugas y él las iba analizando y explicando en el proceso. Otro elemento importante en la enseñanza práctica de Mozart, fue la obra de Allegri, el Miserere. Mozart pudo transcribirla después de escucharla tan sólo una vez. Por cierto, su copia estaba prohibida por el Papa. Copiar y transcribir eran los métodos de enseñanza en aquel tiempo. De esta manera los alumnos de Mozart, se beneficiaron de este método al estar con él.

Johann Nepomuk Hummel vivió con él por dos años. Franz Xaver Sussmayer trabajó hombro con hombro con el Salzburgués largas jornadas. Franz Jakob Freystädtler, Anton Eberl y Stephen Storace estuvieron siempre cerca de Mozart nota a nota que escribía. Todos fueron excelentes alumnos; sin embargo, el mejor alumno de Mozart dicho por él mismo fue el británico Thomas Attwood. De hecho, muchos de los estudios base sobre composición e interpretación, en la actualidad, fueron dictados por Mozart a Attwood. Este alumno era nueve años menor que Mozart. De niño perteneció al coro de la Chapel Royal, y aunque perdió su voz blanca, Attwood se convertiría en el paje del príncipe de Gales.

Esta posición le permitió obtener una beca por parte del Príncipe para estudiar composición en Nápoles. Pero no es sino hasta que viaja a Viena cuando conoce a Mozart y logra convertirse en su mejor discípulo "Attwood", dice Mozart, "es un chico talentoso que merece todo mi respeto. De hecho, él ha sido el alumno que ha ganado y asimilado de la mejor manera todas mis enseñanzas y estilos". Attwood se convertirá, a su regreso en Londres hacia 1787, en el compositor de la corte del príncipe de Gales, así como el maestro de música de la reina Carolina, mencionando también que para 1795 Attwood se convierte en el organista en la catedral de San Pablo.

De tal palo, tal astilla en un suspiro.