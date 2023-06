Bizzarrap ya esperaba que el tema con Peso Pluma llegara a ser el número 1

Pese a las críticas, la Music Sessions 55 de Bizarrap y Peso Pluma continúa en el número 1 de las Tendencias de Youtube desde hace cinco días que fue su lanzamiento.

La colaboración entre el cantante de corridos tumbados y el DJ y productor musical argentino sumó un nuevo éxito para Bizarrap, quien contó que es la tercera Music Sessions en llegar al primer lugar de reproducciones en el mundo.

“Es el tercer tema, la tercera session que sale: la de Shakira, la de Quevedo y esta. No es algo fácil”, aseguró respecto a las colaboraciones que han llegado en primer lugar.

En su semana de debut, la canción ocupó el primer lugar del Top 50 Global de Spotify, aunque actualmente se ubica en la segunda posición debajo de otro de los éxitos de Peso Pluma: Ella Baila Sola.

Cortesía / Instagram BZRP

Al preguntarle si todo lo que ocurrió fue exactamente lo que se imaginó, respondió: “pasó todo lo que yo pensé que iba a pasar con el tema”.

En entrevista para el canal de YouTube Paren la Mano, Bizarrap contó que antes de comenzar a grabar la Music Sessions 55 con Peso Pluma, habló con él para prepararlo para las posibles críticas que iba a recibir el tema musical.

Contó que le advirtió a Doble PP, como también se conoce el cantante de corridos tumbados, que en Argentina los escuchas no están muy familiarizados con este subgénero de la música regional mexicana, sin embargo, decidió seguir adelante.

“Cuando vamos a sacar una canción y yo sé, más o menos, que puede haber un poquito de polémica, siempre me gusta hablar un poquito con el artista. Y yo sabía que esta canción en Argentina no estaba muy acostumbrada a escuchar. En Argentina, capaz que la gente no se escucha un corrido mexicano, ¿entendés?”.

Además, aseguró que previo a sacar la canción, él le prometió a Peso Pluma que iban a debutar en número 1 en las listas musicales. Pronóstico que se cumplió.

“Yo le llamé, y le dije, amigo mira. Vamos a sacar la canción, vamos a ser número 1 en el mundo. Te lo prometo, te lo firmo acá, sino que Dios me lo demande, de verdad, yo estoy seguro.”

“Le dije, amigo, te prometo que vamos a debutar número 1 en el mundo, por lo bien que yo sé que le va a ir en México, en Estados Unidos, en esos países que se escucha este tipo de música”, agregó.

Sobre el proceso creativo, Bizarrap compartió detalles de cómo fue grabar su colaboración con Peso Pluma, a quien en otras ocasiones ha reconocido por grabar con su banda los acordes musicales que suenan en la canción.

“Cuando la estábamos haciendo, Peso Pluma toca la guitara y yo estaba con los pianos y todo, cuando él iba cantando, yo le dije amigo esto sí o sí vamos a estar número 1 en el mundo”, insistió.