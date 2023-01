'Municipios incumplen acuerdos de seguridad'

La Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila informó que algunos municipios no cumplieron con algunos acuerdos de los convenios del Consejo Estatal de Seguridad, no obstante, aún habrá que analizar los motivos, así como conocer su justificación.

De acuerdo a Sonia Villarreal, titular de la dependencia, entre los municipios que presentaron incumplimiento se encuentra Frontera, Múzquiz, así como Abasolo.

"El municipio que más falta de todos los indicadores es el de Frontera", dijo.

Lo anterior, debido a que en éste no se ha evaluado a un director de Seguridad Pública en especifico, debido a que no se ha definido. "No sabemos quién es, porque no está, porque lo cambian a cada rato y el Centro de Control de Confianza no tiene el nombre de su director, pese a que firmó un convenio de mando coordinado", dijo.

Indicó que existe coordinación de las corporaciones de seguridad en este municipio con la policía estatal, por lo que aseguró que existe seguridad, no obstante, restan de mejorarse algunos indicadores.

Por otro lado, resaltó que en los exámenes de control de confianza la mayoría están al cien.

Resaltó que los municipios con mayor población como Acuña, Piedras Negras, Sabinas, Torreón, Saltillo, Monclova y San Pedro de las Colonias, han sido más cumplidos en los acuerdos.

Reiteró que uno de los ocho indicadores del modelo Policía y Justicia, es el incremento en el estado de fuerza además, y donde algunos no han cumplido.

Resaltó que Múzquiz y Abasolo no contaron con incremento de elementos de seguridad en el 2022, no obstante, habrá que revisar si en realidad no hubo nuevas contrataciones.

"Igual y sí, pero no lo informaron, por lo que el centro de control de confianza no lo tiene", dijo.