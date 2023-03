Municipio de Torreón diseña estrategia para atender suspensión de servicio de Simas Rural

Ante un nuevo corte de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a otro pozo del Simas Rural, ahora en el sector de Las Etnias, el alcalde Román Alberto Cepeda González dijo que se buscará brindar el servicio a la ciudadanía que se vea afectada mediante pipas o con la interconexión de algún pozo cercano.

Señaló que se reunirá hoy con el gerente del Simas Torreón para evaluar la situación, pues se ha afectado el suministro en varias colonias de Torreón, y reiteró que “lo que pasa en Torreón nos ocupa”.

Insistió en que Simas Torreón está en orden en sus pagos a la CFE y no tiene ningún pendiente. No obstante, Simas Rural no depende del Municipio.