Multarán en Gómez P. por ingreso a canales

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, pidió a los padres de familia cuidar a sus hijos y advirtió que habrá sanciones para quienes se metan a los canales.

"Yo quiero pedirle a la ciudadanía que estemos muy pendientes de nuestros hijos y de nosotros mismos cuando se abran las compuertas y cuando los canales lleven agua, porque vamos a estar nosotros pendientes de que no vaya alguien a meterse y vamos a multar", dijo la alcaldesa.

Mencionó que habrá sanciones para quienes no respeten las indicaciones de no introducirse a nadar a los canales de riego.

"Vamos a poner sanciones severas porque no quiero ahogados y no quiero niños sobre todo, que por no tener a un lugar a donde dirigirse para refrescarse, utilicen los canales. Para mí es de suma importancia que los padres de familia estén atentos", aseguró la edil.

Ante el deceso de una persona en la presa, la alcaldesa dijo que los paseos en lancha en la presa deben de estar regulados por la autoridad correspondiente.

La dirección de Protección Civil de Gómez Palacio realizó ya un recorrido a lo largo de los canales de riego que atraviesan el municipio, para verificar que estén en condiciones para recibir el agua.

El titular de dicha dependencia, Santiago Rodríguez Chávez, manifestó que lo anterior tiene como objetivo disminuir riesgos ante el paso del agua que fluirá por los canales. Los trabajos consisten en verificar que no haya taponamientos que provoquen el desbordamiento de agua y que de manera simultánea, Conagua realiza tareas de desazolve.

El agua correrá de nueva cuenta por los canales del municipio, tentativamente, a partir del sábado 11 de marzo, por lo que Protección Civil está en proceso de colocar lonas de advertencia para recordar a la población que está prohibido introducirse a los canales.

Santiago Rodríguez Chávez dio a conocer que las unidades de la dependencia estarán realizando recorridos de vigilancia en coordinación con Seguridad Pública y quienes sean sorprendidos en el interior de los canales, serán detenidos y se le aplicará una multa de acuerdo al reglamento de Protección Civil.

Señaló que durante la inspección que se realiza, no se ha detectado ninguna anomalía, por lo que los canales de riego de Gómez Palacio, se encuentran listos para recibir el vital líquido.

¿Y LA ALBERCA?

Respecto a que no está funcionando la alberca del parque Morelos, la alcaldesa Leticia Herrera, dijo que se dará mantenimiento integral y no "una manita de gato", puesto que la anterior administración no la dejó en buenas condiciones.

"Yo no voy a arriesgar a ningún niño gomezpalatino a que utilice una alberca que no está en buenas condiciones, por eso no se ha abierto y hasta que no estén todas las máquinas funcionando y que ya las estamos comprando, porque fueron 3 años en los que si no se dio ni mantenimiento ni a las norias, menos a las de la alberca del parque Morelos", acotó la alcaldesa.