Mujer se contagia del ambiente LGBT y se vuelve viral en redes por su baile

Al ritmo de la canción "We like to party" del grupo noventero de los Vengaboys, una mujer se contagió del ambiente y bailó durante el desfile por el Día Internacional del Orgullo LGBT que se llevó a cabo este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Un usuario de TikTok, compartió el video del momento en el que la mujer que caminaba por la zona, al escuchar la canción comenzó a bailar, animada por los jóvenes que iban arriba de los carros del desfile.

"Más doñitas así", fue el texto que acompaña al video de TikTok que ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones.

Reaccionan usuarios a baile de mujer en desfile LGBT

Entre los comentarios algunos de los usuarios identificaron a la mujer como vendedora de dulces en la zona.

También, dedicaron mensajes como: "La mentalidad positiva, nos brinda momentos extraordinarios, todo el tiempo, viva la vida" o "me encanta que exista gente tan positiva esa señora se ve que se la pasa increíble en esta existencia".

Algunos otros dijeron que tan solo verla se les antojaba bailar con ella.

Este fin de semana se llevaron a cabo varios desfiles y marchas en algunos estados del país en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT, que se celebra el próximo 28 de junio.